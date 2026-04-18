Dal 25 aprile lungo SS7 allargamento della carreggiata.Pepe: Anas rimodula interventi

Le prese di posizione sui disagi procurati dai cantieri, che durano da troppo tempo, su una strada inadeguata come la Strada statale 7 ”Ferrandina hanno sortito effetto, con l’Anas che ha accelerato i tempi per la chiusura o riduzione di cantiere, accrescendo la presenza della forza lavoro. Ed è quello che si chiede da sempre: incalzare le imprese a rispettare i tempi chiusura dei lavori. Cosi- come riportano le dichiarazioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe- l’Anas si è impegnata a rendere transitabile l’intera carreggiata nel tratto sul Basento della Statale 7, laddove sono in corsi lavori su 20 viadotti e installazione delle barriere. E’ il tratto dove c’è il semaforo, che consenta il transito su una sola carreggiata. Ottima notizia, auspicando che si facciano rispettare queste buone pratiche.



Statale 7, le misure di Anas per traffico e cantieri

Interventi in corso lungo le arterie del materano, nuove azioni per fluidificare la circolazione e migliorare la gestione della viabilità. L’assessore regionale Pepe: “Equilibrio necessario tra lavori strutturali e mobilità quotidiana di cittadini e pendolari”

I rallentamenti registrati negli ultimi giorni nel materano, lungo le strade statali 7 “Appia” e 7Racc interessate da cantieri per lavori di manutenzione, hanno determinato una rimodulazione degli interventi da parte di Anas, che ha comunicato l’adozione di ulteriori misure per migliorare la circolazione.

“C’è la consapevolezza della fisiologica presenza di disagi che si stanno verificando per automobilisti e pendolari – dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe – ma è necessario contemperare la presenza dei lavori, indispensabili per elevare gli standard di sicurezza, con le esigenze di traffico, che inevitabilmente subisce rallentamenti durante queste fasi”.



Come comunicato da Anas, sono in corso interventi di manutenzione programmata per un investimento complessivo superiore a 13 milioni di euro, finalizzati al potenziamento della sicurezza e della percorribilità della rete.

Nel dettaglio, Anas specifica che entro il 25 aprile, in corrispondenza del viadotto Basento della SS7Racc, sarà possibile procedere all’allargamento della carreggiata attualmente interessata da restringimenti, a seguito del completamento di specifiche lavorazioni di impermeabilizzazione e rinforzo della soletta. L’intervento, del valore di oltre 7 milioni di euro, riguarda una struttura composta da 20 campate complessive, di cui la metà attualmente interessata dai lavori. Inoltre, è in corso la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo oltre 15 chilometri di tracciato, per un investimento complessivo superiore a 2 milioni di euro.

A partire dalla prossima settimana, tali attività saranno concentrate su un’unica tratta, con incremento della forza lavoro, eliminazione di uno dei semafori precedentemente attivi e presenza aggiuntiva di personale per regolarizzare il transito veicolare, oltre a una rimodulazione degli orari di intervento per favorire le fasce di maggiore traffico, in particolare quelle legate agli spostamenti di scuole e pendolari.

Ulteriori interventi hanno riguardato, nella giornata del 13 aprile, la manutenzione degli impianti tecnologici, in particolare nella galleria Millotta della SS7Racc, con attivazione del senso unico alternato. Le successive attività previste entro la fine del mese erano già state programmate in orario notturno per attenuare i disagi alla circolazione.