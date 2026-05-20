Dal 21 maggio altri cantieri sulla ss 7 Matera-Ferrandina.

Ne avevamo parlato in altri servizi sulla situazione dei cantieri lungo la Ferrandina- Matera, a causa di interventi in corso per sostituzioni di guard rails o per rimediare a una sagoma deformata in più punti. Non è finita e l’Anas con una nota annuncia l’avvio di tre interventi, due dei quali saranno realizzati da altre società del settore ferroviario e delle fibre ottiche, con restringimenti di carreggiate tra i comprensori di Matera e Miglionico. Giovedì 21 maggio, tra le 7 e le 18.00, eseguirà lavori di ripavimentazione in alcuni tratti compresi tra il km 554,100 ed il km 574,200. I cantieri imporranno l’attivazione del senso unico alternato con l’impiego di un semaforo. Interventi che richiedono un’altra giornata di lavoro, che saranno eseguiti in altra data da fissare. Disagi e fino al prossimo 18 giugno con il restringimento di carreggiata, e chiusura alternata delle singole corsie. tra il km 573,835 ed il km 574,070. La misura si renderà necessaria per lavori di manutenzione programmata sul cavalcavia ferroviario di attraversamento delle statale 7 delle Ferrovie Appulo Lucane . L’altro cantiere, riguarda lo spostamento di un cavo in fibra ottica nei pressi della spalla del viadotto ‘Domenico’. I lavori saranno eseguiti dal gestore della rete. Pertanto dalle 7.00 alle 18.00, da martedì 26 a venerdì 29 Maggio, un impianto semaforico attiverò il senso unico alternato tra il km 567,540 ed il km 567,610. L’Anas ricorda che lungo la statale sono in corso lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza che saranno conclusi la prossima estate, per un importo di oltre 2 milioni di euro. L’azienda, con l’obiettivo di ridurre i disagi ai viaggiatori pendolari, ha attivato un ulteriore incremento di personale su strada e rimodulato altresì gli orari di intervento.

