Piaccia o no, ma per efficienza, produttività e varietà di prestazioni, e con una facoltà di Medicina attivata con la Lum, l’ospedale ecclesiastico ”Miulli” di Acquaviva delle fonti ( Bari) è un punto di riferimento per la mobilità extraregionale non solo dalla provincia di Matera, che ha visto via depauperare e depotenziare il ”Madonna delle Grazie di Matera” grazie ai tanti silenzi e assensi di quanto hanno favorito e favoriscono questo deleterio disegno di ”accentramento” regionale.

E così l’annuncio che dal 15 novembre la Direzione dell’Ospedale cesserà tutte le prestazioni ”extraregionali” (sia di Ricovero che quelle di Day Service e di Specialistica Ambulatoriali ) a causa del superamento del tetto di spesa per quanti vengono da fuori regione ha destato finora la protesta, finora l’unica, del sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Da una parte lamenta la situazione disastrosa del ‘Madonna delle Grazie” per il quale continuano i tempi bui, cronicizzatisi nel tempo, chiedendo alla giunta regionale guidata dal Presidente Vito Bardi di mutare rotta (e su questo siamo perplessi) dall’altra sollecita un confronto con il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano.

Anche in questo caso non ci facciamo illusioni, conoscendo i problemi della sanità pugliese che ha un consistente numero di strutture private. Servono risorse aggiuntive, a meno che non li metta la Basilicata…Siamo alla fantaeconomia. Il tentativo, lodevole, del sindaco di Matera non sembra portare a una inversione di rotta. Servirebbe un incontro in sede Ministeriale, con il ministro Roberto Speranza, affinchè metta mano al portafogli…

A meno che, provocazione delle provocazioni, ai residenti della Basilicata a cominciare da quelli del Materano non sia riconosciuta la doppia cittadinanza pugliese e lucana. Sta di fatto che siamo alle pezze…



LA NOTA DELLA DIREZIONE DEL MIULLI

“L’Amministrazione dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) comunica che, dopo aver atteso inutilmente risposta – di carattere formale o informale – in merito alla possibilità di poter aumentare il tetto relativo alle prestazioni extra-regionali per l’esercizio 2021, a far data dal prossimo 15 novembre e sino a nuove disposizioni, avendo da oltre un mese superato il relativo tetto, non potranno più essere accettati pazienti residenti al di fuori della regione Puglia sia per le prestazioni di Ricovero che per quelle di Day Service e di Specialistica Ambulatoriale.

Anche le prestazioni attualmente già prenotate non potranno dunque essere soddisfatte.”

“LA DECISIONE DEL ‘MIULLI’ CERTIFICA LA CRISI DELLA SANITA’ LUCANA. ORA UN TAVOLO CON IL PRESIDENTE DELLA PUGLIA, EMILIANO”

Il sindaco Bennardi rilancia il “Patto dei Sindaci” del Materano e sollecita la Regione Basilicata a destinare risorse al “Madonna delle Grazie”

“La sospensione delle prestazioni nei confronti dei pazienti lucani da parte dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti certifica, una volta per tutte, il fallimento della Sanità regionale in Basilicata e, in particolar modo, lo stato di abbandono nel quale viene lasciato ormai da anni l’ospedale Madonna delle Grazie.

La decisione comunicata dall’amministrazione della struttura sanitaria pugliese, a causa dello sforamento del budget fissato per le prestazioni in favore dei cittadini di fuori regione, attesta formalmente che la migrazione dei materani verso ospedali extraregionali ha assunto livelli ormai insostenibili; sancisce la sfiducia nei confronti della struttura del territorio dovuta alla fuga delle migliori professionalità e alla cronica carenza di servizi.

Al forte grido d’allarme lanciato da cittadini, associazioni, sindacati, istituzioni e sindaci la Regione Basilicata reagisce con totale inerzia e indifferenza, non curandosi delle gravi criticità che da anni si vanno acuendo. Un paradosso, se si pensa che l’ospedale Madonna delle Grazie, per la sua posizione geografica e per la viabilità di confine con la Puglia, possiede tutte le potenzialità e le caratteristiche per rappresentare un presidio di eccellenza, autonomo gestionalmente e organizzativamente.

Con i sindaci della provincia di Matera stiamo portando avanti un lavoro intenso, per il rilancio e la riorganizzazione degli ospedali: sarebbe ingiustificabile se anche la proposta della Conferenza dei Sindaci restasse ignorata lasciando che i cittadini lucani, per curarsi, siano ancora costretti ad andare in Puglia, in Lombardia, in Piemonte o nel Lazio.

Quello della sanità non può essere un tema sul quale dividersi per tattiche politiche o di campanile, lasciando che una parte della Basilicata sia tagliata fuori dalla destinazione di risorse e tenuta in considerazione solo per logiche politiche spartitorie.

Sento tutta la responsabilità di affrontare questo stato di fatto, affinchè all’ospedale Madonna delle Grazie sia restituita dignità da parte della Regione e fiducia da parte dei cittadini.

Al tempo stesso, chiederò ascolto ed un tavolo di confronto al presidente della Puglia, Michele Emiliano, per fare in modo che le prestazioni da parte del Miulli (sono tante quelle addirittura già prenotate sia per i ricoveri che per i Day Service e la Specialistica Ambulatoriale) siano accessibili ai cittadini lucani.”

Matera, 11 novembre 2021

MIULLI, LEONE: “POLEMICA INFONDATA, TETTI DI SPESA STABILITI DA LEGGE NAZIONALE”

“Sono davvero basito nel leggere le dichiarazioni del Sindaco di Matera e del Tribunale del Malato sul caso dell’Ospedale generale regionale ‘F. Miulli’ di Acquaviva delle Fonti (Bari), che non potrà più accettare i pazienti residenti al di fuori della regione Puglia, avendo superato il relativo tetto di spesa. Capisco la volontà di fare polemica politica, ma – come ben sanno i cittadini, gli addetti i lavori e tutte le istituzioni – i tetti di spesa delle singole Regioni sono quelli del 2011, per espressa previsione di legge nazionale. Invece, i tetti di spesa delle singole strutture sanitarie sono assegnati a livello regionale, nel caso di specie dalla Regione Puglia. La Regione Basilicata non ha dunque alcuna responsabilità né competenza in merito allo sforamento del tetto di spesa di una struttura di un’altra Regione. Non a caso il “Miulli” correttamente si rivolge alla Regione Puglia nel richiedere “la possibilità di poter aumentare il tetto relativo alle prestazioni extra-regionali per l’esercizio 2021”, come da loro nota. Ricordo anche che tante strutture lucane hanno sforato il tetto di spesa nell’anno 2021 a causa delle aumentate prestazioni richieste dai cittadini a causa del Covid. È l’ennesima polemica infondata, che offende i lucani e anche l’intelligenza. Speculare sulla salute delle persone è inaccettabile e offensivo”. Lo afferma in una nota l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Leone.