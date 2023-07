Dal 15 luglio, servizio di guardia medica turistica a Matera e sui lidi fascia jonica

“Si avvia sabato 15 luglio a Matera e nelle zone di villeggiatura della fascia jonica lucana quali Metaponto lido, Marina di Pisticci San Basilio, Scanzano Jonico, Policoro Lido e Marina di Nova Siri, il servizio di guardia medica turistica.” La guardia medica turistica, dislocata direttamente sui lidi, è un servizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera che “garantisce una copertura di assistenza medica e sanitaria ai villeggianti che scelgono la costa ionica per le vacanze. A Matera città la guardia medica turistica è dislocata in centro (all’inizio di via Gramsci) proprio per rispondere al meglio alle necessità dei tanti visitatori che, ogni giorno, arrivano nel cuore della città dei Sassi. Il servizio sarà attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18. Al di fuori di quegli orari le prestazioni sono fornite dal servizio medico di Continuità Assistenziale presente in ogni comune e dalla rete di Emergenza urgenza. Il servizio di guardia medica turistica, rimarrà attivo fino a domenica 27 agosto.”

