Dal 10 luglio nuovi servizi a Marina di Ginosa

Giovedì 10 luglio 2025, alle ore 19:00, in Via Baldari a Marina di Ginosa, si terrà l’inaugurazione di due importanti iniziative sociali promosse dall’Amministrazione Comunale di Ginosa: la presentazione del progetto “Ginosa Social Housing – Le Radici della Speranza” e l’apertura della Mensa Sociale “Ali di Farfalla”.

Il progetto di social housing “Le Radici della Speranza’’, possibile anche grazie a un finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Ginosa, rappresenta una risposta concreta ai bisogni abitativi temporanei delle persone in difficoltà, offrendo loro non solo un tetto, ma un luogo in cui riscoprire il valore della comunità, della solidarietà e della partecipazione attiva. Grazie al contributo dell’associazione “Noi & Voi Onlus” e al lavoro dei Servizi Sociali, l’iniziativa mira a costruire un tessuto sociale più coeso e accogliente.

A fianco di questa realtà, prende vita la Mensa Sociale “Ali di Farfalla”, gestita dalla Cooperativa “Noi & Voi Onlus” in convenzione con il Comune di Ginosa, pensata come spazio in cui l’offerta di un pasto caldo diventa occasione per restituire dignità, autonomia e inclusione sociale. La mensa accoglierà anziani soli, immigrati, famiglie fragili e chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità, offrendo un’esperienza concreta di reinserimento e responsabilizzazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.