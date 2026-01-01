Dal 1 gennaio Israele caccia via da Gaza 36 ONG e dice ancora NO alla stampa straniera

Action Aid, Medici senza frontiere, Oxfam, Caritas, Weworld e Terre des hommes. Sono alcune delle 37 Ong umanitarie internazionali, tra le più riconosciute al mondo, che hanno ricevuto dal ministero della Diaspora di Gerusalemme una lettera in cui si comunicava la scadenza, del 31 dicembre a mezzanotte, dei loro permessi temporanei per operare in Israele, nei Territori palestinesi e a Gaza. Un’altra dozzina di ong, tra cui Save The Children, avevano ricevuto la stessa comunicazione in settembre. Il tutto deriva dall’applicazione di una legge voluta dal governo israeliano con cui si modificano le regole di registrazione delle organizzazioni estere e che di fatto punta a ridurre la presenza delle ONG che assistono la popolazione palestinese. In sostanza si pretende di avere l’elenco dei dipendenti palestinesi impiegati nei territori (sempre più numerosi considerato che c’è una stretta sulla presenza di volontari internazionali a partire dal 2023) in palese violazione dei regolamenti europei sulla privacy e che ha portato le ONG a dire di no. Medici senza frontiere che a Gaza gestisce circa il 20% di tutti i posti letto ospedalieri e assiste un parto su tre, stima “conseguenze devastanti” per la popolazione. Parimenti il Ministro della difesa israeliano ha ribadito che il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per i giornalisti stranieri rimane in vigore. Il governo di Netanyahu è stato chiamato a rispondere, entro il 4 gennaio, a una petizione della Stampa estera in Israele che chiede di aprire i valichi per i reporter internazionali.

