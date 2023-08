Dai Vigili del fuoco un lavoro certosino per la ” messa in sicurezza”

Li abbiamo visti , gli uomini del ”115” nelle diverse specializzazioni, all’opera nella giornata di venerdì e ne abbiamo apprezzato la pazienza e la competenza nel mettere in sicurezza il ”cantiere” di via Cesare Beccaria- via Protospata laddove ci sono lesioni, fenditure da chiudere. Assi di legno tagliate a misura e piazzate là dove occorre, quasi un lavoro di cucitura – di sartoria da cantiere- per evitare che la facciata, il tessuto, si strappino. Ancora un po’ di pazienza, oggi, sabato 5 agosto per chiudere le diverse incombenze, per poter riaprire al traffico e in sicurezza via Lupo Protospata. Squadre dei vigili del Fuoco, di Matera, della Basilicata e anche di fuori regione che si sono alternate con continuità sul cantiere dal 31 luglio scorso, giorno del crollo della palazzina che poteva avere conseguenze gravi sulle persone. E’ stato un miracolo, come hanno commentato in tanti, ricordando i fatti di vico Piave. Restano i disagi per le famiglie sgomberate e per le attività di servizi di privati. Su cause ed eventualità responsabiiltà su quanto avvenuto indagano Procura della Repubblica e Carabinieri .