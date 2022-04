Chi ha voglia di scoprire itinerari suggestivi nei rioni Sassi ( si scrive in maiuscolo, sempre) e di raggiungere il Piano e le piazze che portano a chiese, musei e monumenti, potrebbe senz’altro percorrere le scalinate che ieri come oggi favoriscono orientamento e fanno ridurre i tempi. Come? Attraverso le scalinate ” U Scal’net’, in dialetto, e lo spunto per parlarne e per riproporle è venuto da un quesito di Silvia, una concittadina appassionata di arte e storia locale, che ha chiesto in una chat su ”come si chiamavano le scale rapide che scendevano e salivano dai Sassi al Piano” . Ha risposto Michele che ha citato la ”scar’chet” , che da vico e via Fornaci Vecchie conduce in via Fiorentini e poi il sottoscritto con la consulenza di Angelo Sarra . Per completezza si dice ”Scal’nèt in genere. Alcune scalinate hanno un toponimo: “la scar’chèt” ubicata nella zona del Sasso Barisano che si estende da via Fornaci Vecchie e via Fiorentini- ha ricordato Sarra. L’App’nn’n: via Pennino Sasso Caveoso, che parte dallo slargo dell’Arco del Sedile e termina in via San Pietro Caveoso.C’era anche “La Scalàdd”: la scaletta del Sasso Caveoso identificata come Gradelle San F.sco da Paola Vecchio che consentiva agli abitanti delle Conche di salire al Piano”.



Noi abbiamo deciso di verificare sul campo la durata dei percorsi. Pochi minuti, per me che marcio con ”passo lungo ed elastico” ma chi non ha fretta si gode luoghi e panorama, tirando il fiato. E allora la ” Scar’ chet” ,da vico via Fornaci Vecchie a via Fiorentini, è una parte del percorso che portano in alto a via Lombardi e in alto al ”Ponticello” e quindi in piazza Vittorio Veneto.



Non mancano incontri con il costruito del passato, quando i comignoli erano fatti da mastri muratori e i coppi erano cotti nei laterizifici della zona. Tetti fioriti…e un profumo di cucina, che ricorda la semplicità e l’aroma di ragù di carne mista. E’ domenica.