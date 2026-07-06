Dai banchi di scuola al tirocinio: un nuovo inizio dai Padri Trinitari di Venosa

Un importante traguardo personale che diventa anche una concreta opportunità di crescita professionale e di inclusione. Marco Santacroce, ospite del Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa, ha conseguito il diploma di ragioniere e nelle prossime settimane inizierà un tirocinio formativo nell’area amministrativa della struttura, aprendo così un nuovo capitolo del suo percorso di autonomia.

Il risultato è stato accolto con grande soddisfazione dalla comunità dei Padri Trinitari, che in questi anni ha accompagnato Marco nel suo cammino scolastico e riabilitativo.

«Con impegno, determinazione e tanta costanza, Marco ha raggiunto questo importante obiettivo, ottenendo l’apprezzamento della commissione esaminatrice e di tutte le persone che hanno avuto il piacere di accompagnarlo lungo questo percorso. Si tratta di un risultato che premia il lavoro svolto e dimostra come la perseveranza e la fiducia nelle proprie capacità possano condurre a grandi soddisfazioni», fanno sapere dalla struttura.

Ventinove anni, originario di Taranto, Marco Santacroce è stato accolto nel Centro dei Padri Trinitari di Venosa nel febbraio 2020 in regime residenziale. Negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 ha frequentato il corso serale a indirizzo Servizi Commerciali dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Ernesto Battaglini” di Venosa, conseguendo il diploma con il voto di 73/100.

Il percorso scolastico è stato sostenuto costantemente dal direttore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, Vito Campanale, dall’équipe multidisciplinare, dagli educatori e dal terapista di riferimento, che lo hanno affiancato nella preparazione agli esami e incoraggiato nei momenti più impegnativi.

La frequenza alle lezioni è stata regolare, con pochissime assenze, dovute principalmente alla necessità di conciliare gli impegni scolastici con le attività riabilitative previste dal suo programma terapeutico.

Parallelamente allo studio, Marco ha partecipato attivamente anche ai laboratori teatrali promossi dal Centro, distinguendosi tra i protagonisti del musical “Il Mistero di Notre Dame”, portato in scena dai Padri Trinitari in diversi teatri italiani.

«Marco ha affrontato ogni fase del percorso con dedizione, dimostrando una straordinaria capacità di perseverare anche di fronte alle difficoltà», sottolinea il direttore Vito Campanale. «La sua volontà di mettersi in gioco, di apprendere e di migliorarsi ogni giorno ha rappresentato un esempio positivo per tutti coloro che gli sono stati accanto. I momenti difficili non sono mancati, ma sono stati superati grazie al supporto dell’équipe, al costante confronto con la dirigente scolastica e con gli insegnanti, oltre che alla vicinanza dei compagni di classe, con i quali Marco ha instaurato un ottimo rapporto. Un sentito ringraziamento va alla scuola e a tutto il corpo docente per la disponibilità, l’attenzione e il sostegno dimostrati durante l’intero percorso formativo».

Il conseguimento del diploma rappresenta un significativo esempio di integrazione sociale e di inclusione, dimostrando come il lavoro condiviso tra istituzioni scolastiche, operatori sanitari e servizi educativi possa favorire percorsi concreti di crescita personale.

A rendere ancora più significativo questo traguardo sarà il prossimo passo: nelle prossime settimane Marco inizierà un tirocinio formativo all’interno della segreteria amministrativa dei Padri Trinitari di Venosa. Un’esperienza che gli consentirà di mettere in pratica le competenze acquisite durante gli studi e che potrà rappresentare una reale occasione di inserimento nel mondo del lavoro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.