Natale è anche solidarietà e i padri di famiglia, i ragazzi degli ”Angeli del Carro” hanno dato ancora una volta prova che ci mettono tanto cuore quando si tratta di aiutare gli altri. E la donazione di un defibrillatore, un apparecchio che consente di salvare una vita in caso di malori che prendono quando meno te lo aspetti. E in quei casi l’intervento immediato è importante. Minuti da non perdere, in attesa di un medico o di una ambulanza. E allora il defibrillatore usato da persone formate è importante per salvare una vita. Giovedì 16 dicembre, in serata, presso la sede degli Angeli del Carro nel quartiere di Serra Rifusa si è passati dalle buone intenzioni ai fatti. E lo avevano annunciato con un breve post. “Desideriamo comunicare a tutti un altro grandissimo obiettivo raggiunto- avevano annunciato. Grazie all’attenzione rivolta alla nostra associazione dal dott. Masiello Francesco Paolo, Presidente della Confasi Matera, riceveremo il giorno 16 dicembre un defibrillatore.Lo strumento sanitario in questione sarà consegnato dal Presidente Nazionale della CONFASI Antonio La Ghezza e poiché la nostra associazione ci tiene a questa splendida città, abbiamo deciso di farne dono al quartiere Serra Rifusa.Il defibrillatore sarà posizionato davanti alla nostra sede e sarà a disposizione di chiunque ne avesse bisogno.Inoltre, comunichiamo che cinque componenti dell’ associazione faranno un corso per impararne l’uso”. Dalle buone intenzioni ai fatti, con l’auspicio che non ci sia bisogno di usare il defibrillatore. Ma non si sa mai. Un apprezzamento agli Angeli del Carro che ,come tanti materani attendono che ritorni appieno il programma della festa del 2 luglio in onore della Patrona Maria Santissima della Bruna.