Dafne Vena ci racconta le radici della sua creatività (Galleria fotografica)

Quando abbiamo pubblicato il precedente articolo (https://giornalemio.it/cronaca/una-nuova-collezione-di-dafne-vena-presentata-alla-new-york-fashion-week/) in cui abbiamo dato conto della nuova presentazione a New York delle creazioni della lucana Dafne Vena, avevamo preannunciato che saremmo tornati a parlare di questa nostra conterranea che ha portato la sfida della sua creatività nel campo della moda, dall’altra parte dell’oceano. Anzi, facendo parlare lei che esordisce ricordando che “questa è la mia seconda volta in Fashion Week, dove ho avuto modo di effettuare la prima sfilata con i miei capi nel settembre scorso. E questa volta, per la stagione autunno-inverno, ho presentato 17 look completi.” Certo Dafne, e qui -in Italia e in Basilicata- come avrai avuto modo di constatare, c’è stata molta soddisfazione ed orgoglio per la tua avventura in questo mondo della moda, così volubile e delicato, che ti appresti a scalare. Una curiosità: quale è la tua fonte di ispirazione? “Diciamo che, oltre alla creatività, mi sono resa conto che una grande parte la fà anche la mia empatia che è un pó un Must per gli artisti di ogni genere, credo. Cerco di farmi ispirare sempre dal vissuto, quello della vita di tutti i giorni. A differenza della collezione di settembre dove l’ispirazione mi è stata data dalla celebrazione di noi stessi, la libertà di espressione , dai colori, dalla positività e dal potere che ognuno di noi ha per poter formare la propria identità , libero dai giudizi e dalle opinioni altrui. Questa volta, credo, siano stati i ricordi: i ricordi un pó sfocati ma intensi della mia infanzia.” E qui, rapidamente scatta un rewind che ci riporta alle tue radici così profonde nella comunità pisticcese, raccontaci. “Ricordo mia nonna seduta a lavorare a maglia, il rumore della macchina da cucire, i cartamodelli che si trasformavano in abiti e il gesso bianco sui tessuti. Quella creatività non mi ha mai abbandonata in un MONDO o nell’altro. Ed anche mio nonno era un grande sarto conosciuto in tutto il paese e dintorni, mia nonna altrettanto. Mentre l’altra nonna tutt’oggi lavora a maglia e all’uncinetto. A loro sono davvero grata per quella che è la più grande eredità che si possa lasciare: ovvero la magia di dare forma a qualcosa che, fino a poco tempo fà esisteva solo nella mia testa e che adesso tutti possono vedere.” Ma, oltre che da questo back ground che hai appena richiamato, nelle tue creazioni emerge una luce particolare data da precise scelte cromatiche. “I colori, infatti, fanno un po’ parte della mia personalità. I colori mi danno gioia, energia. In questa collezione autunno inverno ho deciso di portarne in passerella taluni non molto usuali per i mesi invernali. Sono tutte tonalità pastello, dall’avorio al pesca, dal salvia al cammello, con questi grandi intrecci di giacche a maglia e all’uncinetto. Siamo abituati a questi filati così sottili ma volevo qualcosa di diverso che solo a guardarlo facesse venire voglia di farsi avvolgere al suo interno, come una giacca delle coccole. Per l’inverno, quindi, ho avuto l’idea di usare dei filati completamente diversi dal comune.” Bene Dafne, grazie e auguri per sempre migliori successi.

A seguire una galleria fotografica degli abiti oggetto della sfilata newyorkese fornitaci da Dafne.