Quando si lavora con serietà, a ciecarsi gli occhi (come si dice in dialetto materano)sul desktop del computer per studiare l’ evoluzione-involuzione del covid 19, e si trovano riscontri dall’altra parte del mondo sulla ”giustezza” di quanto si è tirato fuori e divulgato, è una soddisfazione che induce ad andare avanti. E l’astronomo materano Franco Vespe ne ha trovato conferma in uno studio giratogli da Vito Salinaro, giornalista di Avvenire. Ma con un’amara constatazione. Peccato che negli States, cosi come accaduto nella altrettanto scettica Inghilterra ,quel lavoro sia rimasto inascoltato. Donald Trump e Boris Johnson, quest’ultimo contagiato appieno dal covid 19,avranno di che riflettere. E se Sparta piange Atene e altre capitali e capoluoghi di provincia non ridono. Quando in giro, e sopratutto sul web girano chiacchiere e bufale, è bene affidarsi alla scienza e muoversi con serietà. Poi spetta alla politica, quella illuminata e preparata, specie in estinzione e poco ascoltata, fare le scelte del bene comune. Ma quella è una officina, caro Franco, che ha bisogno di apprendisti, cuore e innovazione. E allora ripartiamo dagli Healthdata e da quelli del Vespedata,

“L’ottimo Vito Salinaro -scrive Vespe- mi ha passato uno studio fatto dall’Università di Washington http://www.healthdata.org/covid/updates

sul COVID 19. I risultati sciorinati da quell’università sono coincidenti in modo impressionante con quelli che da due settimane si stanno dando attraverso questa pagina. Questa cosa non solo non mi rallegra, ma è fonte di profonda amarezza. Questa è una terra che prima di tutto vuol essere salvata da se stessa, se da credito e credibilità solo a coloro che vengono da “lontano”. Il silenzio e l’indifferenza delle istituzioni su questo lavoro che si stava facendo, è stato “assordante”. Sono momenti in cui tutte le energie migliori devono essere chiamate a raccolta e tutti si devono chiedere cosa possono dare per la propria terra ed il proprio paese. La risposta c’è stata, ma è stata affidata al vento perchè invece la chiamata non c’è stata. Non finirò di ringraziare invece chi ha seguito con attenzione, interesse e partecipando attivamente alla discussione che grafici e numeri suscitavano. Per oggi faccio parlare in mia vece l’Università di Washington (stato). Per i prossimi vedremo….