Da Vienna un porta a metà per ricordare le vittime dell’Olocausto

A scoprirlo la perspicace Anna , a Vienna di passaggio, che ci ha inviato alcune foto di simboli e testimonianze che ricordano l’olocausto del popolo ebraico nei campi di sterminio nazista. Una città da dove era partito anni prima il futuro dittatore Adolf Hitler, fondatore in Germania del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi (Nsdap), che decise tra guerre e persecuzioni le sorti dei popoli europei e deciso lo sterminio degli ebrei. E’ una porta senza serratura, chiusa, con tutto un passato fatto di orrori, che non possa più uscire che fa parte del monumento alle vittime della Shoah



Quel ” Mai più” che sentiamo ripetere ogni 27 gennaio, ma che svolte autoritarie, comportamenti negazionisti o revanscisti, a volte tollerati rischiano di far tornare, anche nel nostro Paese. A Vienna, ricordiamo, nella Judenplatz, la piazza degli ebrei il monumento alle vittime ebraiche austriache dell’Olocausto . Un memoriale, in tedesco: Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah) che ricorda lo sterminio di 65.000 cittadini austriaci di religione ebraica durante la Shoah. Nell’architettura del monumento tanti libri ripiegati sul doro, mai aperti e tante storie non lette, quelle delle vittime dell’olocausto, terminate anzitempo. Davanti alla porta la stella di David, simbolo di Israele, e i nomi dei luoghi di sterminio