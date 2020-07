Un colpo di pedale, una accelerata e il concittadino materano viennese, architetto Angelo Stagno, arriverà dalle nostre parti nei prossimi giorni. Come? Ma, almeno nelle intenzioni, con la inseparabile Vespa Piaggio della seconda metà del secolo scorso, come mostrano le foto che alleghiamo e di un servizio comparso sul numero di luglio della rivista italiana ”Motociclismo”, relativo – come ci fa sapere Angelo- a una serie di iniziative legate alla micro-mobilità urbana sostenibile nella capitale austriaca.Altro pianeta a inquinamento zero in centro e fuori della cinta urbana.Da noi sembra di stare a NewDehli tra scoppiettii, rumori ed emissioni diesel o a benzina. Sì qualcosa di elettrico c’è. Ma è poca cosa. Attendiamo il Pums, quando sarà…