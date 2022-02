Visita ai rioni Sassi d’obbligo, tra chiese rupestri, case grotte, musei, ipogei e la vista mozzafiato sulla murgia e sulla gravina. Ma c’è il “piano” che di piazza in piazza porta alla Civita o alla dorsale sei settecentesca dell’area del Sedile e del Conservatorio e a quella museale di piazza Pascoli. Ma da via Luigi La Vista che da via Lucana porta all’incrocio con via Ascanio Persio e piazza Vittorio Veneto si ha la possibilità di raggiungere il ” boschetto”,come è noto ai materani, e la collina del castello Tramontano. Altra aria, altra visuale d’insieme con la Civita e la cattedrale in prospettiva. Vi proponiamo una immagine unica. Ne vale la pena. E magari potrete imbattervi in una guida turistica d’eccezione come Antonio Serravezza, sempre pronto ad andare in escursione con gli amici di ” Sei di Matera se” e di quanto raggiungono la nostra città per la prima volta o ci tornano con amici e parenti.



Visitare la stupenda città di Matera è un’esperienza davvero affascinante da fare almeno una volta nella vita. Anche noi materani. Tra palazzi, chiese storiche, campanili e piazze ricche di monumenti il “Piano” vi sembrerà di tornare indietro in un’epoca lontana nel tempo, di cui ancora riecheggiano gloria e potere. Una città come Matera offre talmente tanto a chi la visita che il rischio è quello di perdersi tra le tante, troppe cose da vedere. Il centro storico di Matera, quello sul Piano, non è troppo vasto, dunque si può visitare tranquillamente a piedi. Del resto, la maggior parte del centro è chiusa ai veicoli, quindi camminare per alcuni tratti è inevitabile. Partendo con una buona motivazione e con lo spirito dell’esploratore, e soprattutto con un bel paio di scarpe comode, si possono scoprire o riscoprire le meraviglie della capitale europea della cultura, soprattutto quegli angoli nascosti che sfuggono ai distratti.



L’itinerario che suggerisco va dalla Villa Comunale a Piazzetta Pascoli, con una deviazione verso la Cattedrale. Un percorso di circa due chilometri che si può fare o andando giù dritti da via XX Settembre che girando da Via San Biagio. Lungo questo tragitto abbastanza lineare, ci si ferma a guardare le piazzette e i monumenti che si incontrano sul percorso e si possono fare delle piccole deviazioni alla scoperta degli angoli nascosti e delle vie secondarie. Forse a molti di voi sembrerà una banalità ma io vi suggerisco di farvi una passeggiata in lungo e in largo e scoprirete anche delle vie che, recentemente, sono state rifatte con un concetto di isola pedonale e dove potersi soffermare e prendere fiato: Via La Vista, subito alle spalle della famosa “Fontana Ferdinandea”. Buona passeggiata!