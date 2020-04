E’ vero che aumentano i guariti e che grazie a ritardi e mediocrità burocratiche a Matera continuano a registrarsi casi di positività al contagio da covid 19,e non è finita qui finchè i contumaciali continueranno a restare a casa e a contagiare i famigliari, ma l’andamento del virus a corona finirà con l’ondeggiare in prospettiva con le tendenze rassicuranti della Germania e quello delle ricadute (scontate) della Cina. Le elaborazioni del laboratorio Vespestat di rione Agna spazia tra la progressione dei decessi, oltre 30.000, e quello dei guariti e dei contagiati in attesa di stabilizzazioni mano a mano che aumentano i tamponi sulla popolazione che sta in trincea: forze dell’ordine, personale medico, volontari e altri. E interessanti sono le curve, come evidenzia Franco Vespe, tra Lombardia, Puglia e Basilicata che porteranno alla riapertura in ”sicurezza” del 4 maggio. Dalla movimentazione delle persone le inevitabile sorprese. Mani avanti e che il senso di responsabilità ci aiuti.



“Per i contagi- dice Vespe- stiamo vedendo che la funzione di Landau sta fittando sempre meglio i dati. Quindi attendiamoci strascichi abbastanza lunghi di contagi. Ma non è un normale decorso…riprenderemo i dati della Cina e, soprattutto della Germania che pare abbia gestito meglio di tutti la crisi. Riguardo i decessi siamo nella forchetta della funzione Gamma e vicini in modo impressionante alla funzione di Landau. Ormai la campana simmetrica è stata definitivamente abbandonata sic! Per quanto riguarda i decessi totali, ormai ci avviciniamo alla soglia delle 30.000 perdite secondo la funzione Gamma. Landau invece ci dice che ci attesteremo sulle 31.500 perdite. Per quanto riguarda le regioni ci siamo focalizzati sulla Puglia. Statisticamente presentiamo il numero di contagi normalizzati e non. I dati normalizzati stringono la campana e la fanno diventare più appuntita. Questo perchè sta aumentando sempre più il numero di tamponi e stanno emergendo meno positivi rispetto al periodo del picco. Per la Puglia sono addirittura raddoppiati e ciò fa raddoppiare il numero di contagiati all’epoca del picco. Questo per la statistica”

E veniamo ai commenti sui dati. “La situazione della Puglia – conclude l’astronomo. si sta deteriorando sempre più ed in maniera sempre più rapida. I contagi, o semplici o normalizzati che siano, sono ben al di fuori della campana e con un cospicuo strascico molto simile a quello della Lombardia. I morti addirittura hanno subito un impennata come ai brutti tempi del picco!. I contagi normalizzati della Basilicata invece si adattano in modo paradigmatico alla campana senza nessuno strascico, al contrario di ciò che accade per la Puglia. Questo conferma che più la curva si adegua a Landau e peggio è”. In carrozza il fisico russo e le sue teorie.