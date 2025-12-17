Da una idea, un progetto, un bando…nascerà un nuovo attrattore turistico a Marconia di Pisticci

Nascerà a Marconia di Pisticci il “Labirinto verde” che si candida ad essere un nuovo attrattore per il territorio. Nato da una idea poi diventata un progetto candidato ad un bando in cui si è classificato al secondo posto e conseguendo un finanziamento di 600 mila euro, ora diventerà realtà. E’ quanto annuncia l’amministrazione cittadina con il posto che riportiamo a seguire pubblicato poco fa sulla propria pagina social ufficiale.

“𝗡𝗔𝗦𝗖𝗘 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗜𝗟 𝗟𝗔𝗕𝗜𝗥𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘

“Un’area oggi marginale diventerà 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲, 𝗳𝗿𝘂𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲, pensato per il benessere delle persone e la tutela del suolo.

Il Comune di Pisticci è partito da 𝘂𝗻’𝗶𝗱𝗲𝗮 𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, trasformandola in una proposta strutturata e subito candidata al bando regionale per il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼, finalizzato al recupero di aree degradate. Il progetto, seguito dagli assessori 𝗗𝗲 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗶 e 𝗖𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗰𝗰𝗼 (urbanistica e ambiente), si è classificato 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼, ottenendo un finanziamento di 𝟲𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼.

📍 𝗗𝗼𝘃𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼?

In 𝘃𝗶𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, alle spalle dello stadio comunale.

🌱 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼:

• 𝗹𝗮𝗯𝗶𝗿𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 con siepi di macchia mediterranea

• 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗲𝗿𝗯𝗶𝘁𝗶

• 𝗿𝗶𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮 dell’area

• 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗲 per l’irrigazione

• 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲, 𝗿𝗶𝗳𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲

Un progetto che unisce 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮, 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮, restituendo alla comunità un nuovo luogo da vivere. 🌿

L’Amministrazione ha l’obiettivo di sviluppare un’idea di 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, facendolo diventare negli anni un punto di riferimento e di riconoscibilità per il territorio e per Marconia.”