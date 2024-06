Da Tim consigli utili per come difendersi dalle truffe

Mercato, commercio e marketing dovrebbero rispettare regole di trasparenza e correttezze, sia per offrire, vendere prodotti e servizi affidabili e sia per tutelare il consumatore, alle prese con ‘’campagne’’ aggressive dove si fanno strada malafede e truffe. Una prassi che arriva dalla telefonia fissa e mobile a tutte le ore della giornata e né servono le richieste di cancellazione della propria utenza, sollecitata al Garante della privacy. E allora meglio non rispondere agli sconosciuti…Ma non tutti lo fanno,come le persone anziane, appartenenti spesso alle fasce deboli, vittime di truffe, e costrette in buona fede a sottoscrivere contratti dei quali non avevano affatto bisogno. Tim,la maggiore compagnia di telecomunicazioni del Paese, ha inviato una nota ai clienti con tutta una serie di consigli per evitare di incappare nelle truffe. Passate parole.



Caro cliente,

con questa comunicazione rinnoviamo il nostro impegno a rimanere sempre al tuo fianco informandoti del rischio di truffe telefoniche. Ci teniamo a metterti al corrente che potresti ricevere chiamate da persone che si presentano come operatori di TIM, per convincerti, talvolta con insistenza, a sottoscrivere un nuovo contratto, anche cambiando gestore telefonico.

Queste persone, che non lavorano per TIM, proveranno a convincerti ad aderire alle offerte da loro proposte verso altro operatore comunicandoti:

disservizi imminenti;

assenza di copertura;

aumenti esorbitanti in bolletta;

promozioni poco chiare o sconti esageratamente convenienti;

In alcuni casi, la proposta di cambiare operatore si realizza con chiamate consecutive tramite una segreteria registrata.

Ti invitiamo a fare attenzione a tali comportamenti sospetti, in quanto le chiamate non provengono da TIM e, dando seguito a queste proposte, correresti il rischio di avere disservizi, di perdere il tuo numero telefonico, di vederti addebitare costi maggiori di quelli indicati nella telefonata, di ricevere fatture, sia dal vecchio, sia dal nuovo gestore.

Se pensi che la chiamata sia sospetta:

COMUNICA a chi ti sta chiamando che contatterai il Servizio Clienti TIM per informarti in autonomia;

AVVISA SUBITO il Servizio Clienti al 187 oppure invia una mail a TIMaltuofianco@telecomitalia.it.

Ti ricordiamo che, oltre alla disponibilità di TIM nei tuoi confronti, puoi sempre rivolgerti alle Autorità preposte AGCM, AGCom, Garante Privacy, per segnalare comportamenti scorretti avvenuti a tuo danno e di TIM.

Ricorda sempre che TIM:

NON MODIFICA MAI I CONTRATTI senza che tu ne sia informato in anticipo attraverso la fattura;

NON CHIAMA i propri clienti da numerazioni anonime o che, richiamandole, risultano inesistenti.

Se hai bisogno di informarti su promozioni ed offerte disponibili per te, puoi sempre chiamare, gratuitamente e in tutta sicurezza, il Servizio Clienti 187.

Grazie da TIM