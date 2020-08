Dai tamponi processati nel fine settimana in Basilicata (in numero nettamente minore rispetto ai giorni precedenti) viene la sola conferma della positività della ragazza di Rionero ma residente a Roma di cui avevamo dato anticipazione ieri sera (https://giornalemio.it/cronaca/confermata-positivita-giovane-donna-rientrata-a-rionero-dalla-sardegna/). Per cui il numero dei positivi residenti nella nostra regione rimane 29, lo stesso di ieri. Bene.

Anche nel resto dell’Italia, nella giornata di ieri si è avuta una mitigazione dell’incremento dei contagi, sebbene ci si attendano complicazioni con l’arrivo della stagione più fredda anche a causa della sovrapposizione delle malattie di tale periodo (raffreddori, influenza, febbricole). Situazione che potrà essere affrontata meglio con una capacità di effettuazione di tamponi in numero sempre più elevato e con la centralizzazione di questo servizio.

Così come suggerito dal professore Andrea Crisanti, docente ordinario di microbiologia all’università di Padova e responsabile del primo grande tracciamento italiano sul Coronavirus Sars-Cov-2 a Vo’ Euganeo, che sta preparando per conto del governo -in questi giorni- proprio un piano tamponi “a tappeto” di 300 mila test al giorno.

Lo rende noto lo stesso Crisanti, sul “Corriere del Veneto” rivelando che lo studio sarebbe al vaglio del ministero e del Cts da alcuni giorni. Prevede una spesa iniziale di 40 mln, più 1,5 mln al giorno per la gestione. «Tutto è nato da un colloquio informale con il ministro D’Incà e il sottosegretario Sileri – spiega Crisanti – che mi hanno chiesto cosa fare per affrontare la nuova ondata di contagi. Ho dato il mio contributo di idee e loro mi hanno sollecitato a mettere tutto nero su bianco».

Per Crisanti, inoltre, i casi di oggi quotidiani sul Coronavirus «non possono essere interpretati: i casi di oggi non hanno nulla a che vedere, dal punto di vista numerico, con quelli del passato. Ecco perché non si può dire nulla e non si possono commentare». “Adesso – aggiunge – intercettiamo tantissime persone che stanno bene e tantissimi asintomatici. Prima gli asintomatici nemmeno esistevano e a malapena si faceva il test a quelli che stavano per morire». Crisanti circa la situazione a livello nazionale ed internazionale dice: «I dati ci dicono che tutti i Paesi che hanno riaperto subito tutto hanno innescato un aumento della trasmissione molto precoce. Da parte sua l’Italia si è invece differenziata e le regioni che hanno riaperto prima stanno registrando più casi delle altre».

Tornando alla Basilicata ecco il report di oggi in cui “La task force regionale comunica che nei giorni 29 e 30 agosto sono stati processati 277 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1 è risultato positivo.

La positività riguarda 1 persona residente in Emilia Romagna in isolamento nel comune di Rionero.

Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 29, numero invariato all’ultimo aggiornamento.

Attualmente sono 2 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza e l’altra nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 28.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 10 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 23 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 56.277 tamponi, di cui 55.631 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento martedì 1° settembre, alle ore 12,00.”

A seguire i dati riassuntivi.