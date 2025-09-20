Da Taranto a Tricarico con droga e soldi arrestati dai Carabinieri

Dosi confezionate per il mercato locale, per gli assuntori del Materano, e a giudicare dal quantitativo sequestrato dai Carabinieri della Compagnia di Tricarico (Matera) l’attività era abbastanza remunerativa. Attività interrotta dai militari dell’Arma che hanno intercettato e arrestato due giovani della provincia di Matera, trovati in possesso- nella loro auto- di 290 grammi di cocaina, 325 grammi di marjuana e 5900 euro in banconote di piccolo tagli, provento dello spaccio. Arresti convalidati e concessione della misura degli arresti domiciliari. Una conferma della condizione di disagio sociale dei centri dell’interno e del preoccupante aumento di consumo di droghe tra le fasce giovanili. Problema che richiede, nei fatti, un efficace lavoro di prevenzione e recupero da parte di tutti i ”soggetti” del territorio.



TRICARICO: ARRESTATI DUE GIOVANI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

I Carabinieri della Compagnia di Tricarico, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani, entrambi 19enni, della provincia di Taranto.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 290 grammi di cocaina e 325 grammi di marijuana, suddivisi in numerosi involucri e già pronti per la successiva immissione sul mercato illecito.

Unitamente allo stupefacente, è stata inoltre trovata la somma in contanti di 5.900 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due giovani sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente presso la casa circondariale di Matera. L’arresto è stato convalidato dal GIP che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Tricarico, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.