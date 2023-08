Da settembre nelle medie superiori lezioni sulla violenza di genere

Ad annunciarlo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con una intervista al quotidiano romano ”Il Messaggero” ( www.ilmessaggero.it), dopo gli episodi di cronaca di Caivano ( Napoli) e Palermo , che hanno visto due minori e una ragazza di 19 anni vittime delle violenze di altri giovani. Casi che avranno un iter giudiziario, ma che hanno lasciato il segno sulle vittime e riproposto i vecchi interrogativi sull’uso improprio dei social, sull’assenza di politiche di prevenzione e sul persistere di una cultura della sopraffazione che non rispetta le donne. E qui siamo alle terapie di sempre, ma che non hanno inciso affatto sul ripetersi dei casi di violenza compiuti da giovanissimo. E, del resto, istituti come la famiglia tradizionale sono in crisi e così come il ruolo ”educativo” della scuola. Il Ministro ha annunciato l’avvio delle lezioni per fine settembre, con lezioni in classe di ”educazione alla sessualità””, da intendere -riporta il Messaggero – come corsi di formazione sulla parità di genere, il rispetto dell’altro sesso e contrasto ad ogni residuo di “machismo e maschilismo”. Nelle prossime settimane il ministro farà recapitare ai presidi le linee guida. Docenti,pertanto, in preallarme…per sapere in quali ore, giorni, tenere quel tipo di lezioni e su un tema di strettissima attualità e serenità. Meglio se in assenza di telefonini, fonte di distrazione e di protagonismo negativo di una frangia di studenti, nonostante i divieti a usarli in classe. Vecchia storia… A scuola,per questo progetto, potranno intervenire esperti come psicologi, rappresentanti di associazioni in difesa delle vittime di violenza, avvocati ecc , ma a patto che coinvolgano gli studenti chiamati, a loro volta, ad essere protagonisti di questo percorso. Un modello di educazione alla pari, per far crescere tra i giovani la cultura del rispetto di genere. I risultati con il tempo.La scuola in Basilicata comincia il 12 settembre.Buon lavoro.