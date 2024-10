Da San Mauro Forte a Milano, i tartufi trasformati da Michele Viggiani

E’ sempre attuale la questione dello spopolamento delle aree interne del Sud e nello specifiche della Basilicata, che non accenna ad invertire la tendenza. Ma, pur nelle condizioni difficili date, maturano positive esperienze di resilienza e quindi di fiducia per il futuro dei tanti piccoli borghi di cui è composta la nostra regione. Ed è proprio in un comune della collina materana, San Mauro Forte (conosciuto anche per essere il “Paese del Campanaccio“), che da anni taluni giovani coraggiosi hanno intrapreso la strada della valorizzazione di prodotti locali e farne una scommessa di vita. Olio, melograno, pistacchi, elicicoltura e poi il tartufo di cui fino a qualche decennio se ne ignorava persino l’esistenza nei boschi sanmauresi. Ed è proprio nel campo della trasformazione di questo prezioso e ricercato tubero che Michele Viggiani intravide una potenzialità per un proprio business e, con molta passione e tenacia, nel tempo è riuscito nell’impresa di diventare una solida e credibile realtà commerciale in grado di sostenere il confronto con altre che partono da territori con un back ground specifico molto più blasonato. Ed è proprio in questo ultimo fine settimana (4-5-6 ottobre) che Viggiani ha partecipato, insieme ad altri produttori del food lucano, alla “COOK Fest” organizzata a Milano (nel Palazzo della Permanente) dal Corriere della Sera. Dove non solo ha esposto i propri prodotti ma, durante un talk sul tartufo lucano svoltosi nel primo pomeriggio di sabato, introdotto dallo chef lucano che vive in Piemonte, Antonio Di Stasi, ha parlato della propria esperienza e delle prospettive che aprono anche vetrine come quella di cui era ospite. “È stato un grande onore -è infatti il suo commento- partecipare all’evento organizzato dal Corriere della Sera a Milano, dove ho avuto l’opportunità di raccontare la storia di Viggiani d’Artufi, una realtà autentica e concreta. In un mondo dove spesso si narrano realtà distorte o inesistenti, sono orgoglioso di rappresentare un’azienda che si basa su fatti e impegno veri.”

La partecipazione all’evento è avvenuta nell’ambito dell’attività della Direzione per le Politiche agricole della Regione Basilicata, sotto il brand di promozione delle specificità alimentari lucane “Basilicata Autentica Genuinità” che in questa kermesse, oltre al Tartufo , ha portato il Miele Lucano, il Peperone di Senise IGP, il Fagiolo di Sarconi IGP, i Salumi artigianali BIO a Punta di Coltello. Tutti posti in degustazione e raccontati dalla viva voce dell’artigiano che li prodotti, raccolti, trasformati. Trasformando così i protagonisti nei migliori testimonial del territorio che si potesse immaginare. Un territorio a cui servono tanto iniezioni di positività come queste che, certamente da sole non possono bastare ad invertire un trand ma, costituiscono un esempio virtuoso a cui guardare con fiducia.