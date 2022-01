…per gli iscritti ai corpi dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria di Basilicata, in prima linea per la ”sicurezza” pubblica e viceversa come intende caratterizzare il suo mandato il neo segretario regionale della Fns Cisl Gianfranco Salbini, che succede al combattivo Rocco Scarangella da 32 anni in trincea e con un modus operandi da ”caterpillar” quando si tratta di perseguire un obiettivo. E il passaggio di consegne, dopo la votazione al IV congresso regionale svoltosi a Matera, è stato salutato con il consueto ”buon lavoro” (e ce n’è eccome) dei segretari generale nazionale Massimo Vespìa e della Cisl regionale Vincenzo Cavallo. Del resto in cima alla lista di attesa sulle utenze del ”115” … c’è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Una priorità attesa e da concretizzare. ” Stiamo lavorando -dice Massimo Vespìa- al rinnovo del contratto che va equiparato a quello delle forze dell’ordine e quindi del comparto sicurezza, al quale vanno garantite risorse adeguate in termini di uomini, mezzi, finanziamenti . Abbiamo un organico carente e con un deficit di 10.000 unità”. Impegno a incalzare il governo. Ma c’è da lavorare anche a livello regionale con un territorio ”sulle stampelle”, emergenze ambientali e produttive in crescita come quelle della Val d’Agri dove i centri oli per le estrazioni petrolifere sono ormai due.



” Abbiamo due comparti – dice il neosegretario Gianfranco Salbini-quello dei vigili del fuoco che si occupano di sicurezza pubblica e del personale di polizia penitenziaria che si occupa di pubblica sicurezza. Argomenti e settori che riguardano sia gli operatori che la comunità lucana. E per garantire servizi adeguati occorrono risorse adeguate investendo nell’aggiornamento professionale e nei settori di competenza . Confronto con il governo nazionale e a livello locale, con le tematiche legate alla prevenzione, ma anche con gli enti locali dalla prevenzione alla tutela del territorio, dagli aspetti logistici a quelli degli interventi e dei servizi”. La lista delle cose da fare è nell’agenda del segretario e dei suoi collaboratori e nei tanti spunti venuti dalla relazione di Rocco Scarangella, vigile del fuoco ”militante” da 32anni e fedele alla Cisl fino alla pensione e oltre. Ma non è persona da starsene con le mani in mano. ” Sono qui – dice Rocco Scarangella- pronto a dare una mano, consigli perchè il comparto cresca e garantisca i servizi richiesti dalla comunità locale’’ . Una risorsa per la Federazione nazionale Sicurezza della Cisl, perché esperienza, voglia di impegnarsi sono un valore aggiunto per tutti. E la conclusione della relazione di Rocco Scarangella ne è la conferma. ‘’ Ci sono uomini -ha detto- che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita, essi sono gli indispensabii’’, cercando di assicurarsi sempre che la dignità, la Libertà e la Democrazia sono patrimonio indelebile della Fns. Che eredità…’’Esserci per cambiare’’