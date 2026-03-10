Da Potenza l’appello di Cgil e Spi Cgil a votare No al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

“La posta in gioco è altissima: la legge Meloni/Nordio stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della magistratura, compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato. L’obiettivo è preciso: sottoporre la magistratura al condizionamento del governo e indebolire i controlli su chi esercita il potere. Votiamo No al Referendum sulla legge Meloni/Nordio. Salvaguardiamo gli equilibri della nostra democrazia. Salviamo la nostra Costituzione”. Questo in sintesi il messaggio lanciato oggi a Potenza dalla Cgil all’incontro “Difendiamo la Costituzione” promosso da Cgil Basilicata, Spi Cgil Basilicata e Cgil Potenza per spiegare perché votare No al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Ospiti d’eccezione, Benedetta Tobagi, scrittrice e conduttrice radiofonica; Giovanni Bechelet, presidente del Comitato per il No nel referendum costituzionale; Gabriella Reillo, presidente della Corte d’Appello di Potenza; la segretaria generale dello Spi Cgil nazionale Tania Scacchetti e il segretario Cgil nazionale Christian Ferrari. Negli interventi dei segretari generali Fernando Mega (Cgil Basilicata), Angelo Summa (Spi Cgil Basilicata) e Vincenzo Esposito (Cgil Potenza) il senso del NO alla Riforma Nordio.

“La Legge Meloni/Nordio – hanno spiegato i dirigenti lucani della Cgil – stravolge la Costituzione e mette a rischio l’autonomia della magistratura, compromettendo l’equilibrio tra i poteri dello Stato. L’obiettivo è preciso: sottoporre la magistratura al condizionamento del governo e indebolire i controlli su chi esercita il potere. La legge Meloni/Nordio, con autonomia differenziata e premierato, è parte di un disegno più ampio di profondo e radicale cambiamento della nostra Repubblica democratica.

Il risultato è una giustizia dura con i deboli e indulgente con i potenti. L’autonomia della magistratura non è un privilegio, ma una garanzia di uguaglianza per tutti. Difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura significa anche difendere i lavoratori più fragili e la possibilità stessa di contrastare lo sfruttamento, facendo emergere situazioni gravi che riguardano lavoratori spesso in condizioni di bisogno. Se ciò fino a questo momento è stato possibile è perché nel nostro Paese esiste una magistratura autonoma e indipendente, capace di intervenire quando le regole vengono violate”.

E ancora: “La Legge Meloni/Nordio non è una vera riforma della Giustizia.

Non migliora il servizio ai cittadini. Non riduce i tempi dei processi. Non aumenta il personale e non regolarizza i precari. Non rafforza le garanzie. Non assicura la rieducazione del condannato né la certezza della pena. La riforma Meloni/Nordio non fa nulla per affrontare le vere emergenze e i molti mali che affliggono la giustizia italiana. Tempi lunghissimi, mancanza di personale e di risorse, burocrazia e linguaggio complicati. Il disagio dei cittadini nasce soprattutto da questi problemi, che resteranno immutati. Deve essere chiaro che votando sì alla riforma non ci sarà una giustizia più efficiente e più vicina ai cittadini. Per di più, sostituire il vecchio, unico Consiglio superiore della Magistratura con tre organismi indipendenti triplica i costi, disperdendo risorse che potrebbero essere utilmente investite per far funzionare meglio le procure e i tribunali”. Non solo. “La legge – afferma la Cgil – è inutile, perché la separazione tra pm e giudici c’è già: dopo la riforma Cartabia del 2022, le due funzioni sono separate e meno dell’1% dei magistrati passa dall’una all’altra. È evidente che siamo di fronte a una “controriforma” il cui cuore non è, come si vuole far credere, la separazione delle carriere dei magistrati. Il cuore della legge è l’attacco a uno dei principi fondanti della Costituzione: la separazione e l’equilibrio tra poteri dello Stato. Questo è il vero obiettivo: scardinare l’equilibrio dei poteri e favorire la crescita del potere esecutivo a discapito di quello legislativo e di quello giudiziario. Il Governo vuole una giustizia indulgente con i potenti e feroce con i più deboli. Da molti mesi, il governo attacca il lavoro della magistratura ed esprime insofferenza verso il controllo di legalità. La presidente del Consiglio ha parlato dell’esigenza di “fermare l’invadenza” della magistratura rispetto alle decisioni del potere politico. Ma l’indipendenza della magistratura serve proprio a far sì che il potere giudiziario possa limitare il potere esecutivo e controllare che rispetti le leggi, a tutela di tutti i cittadini. È uno dei cardini delle democrazie liberali, che non a caso oggi è sotto attacco in molti Paesi, in Europa e nel mondo. Altrimenti la legge non è uguale per tutti”. L’appello, dunque, è a votare no “per difendere la Costituzione e la democrazia, per difendere i cittadini da una Giustizia imparziale”.