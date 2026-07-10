Da Potenza alla marina di Pisticci con i bus delle Fal fino al 31 agosto

Servizio sperimentale, ma servirà a sondare entità e gradimento dell’utenza del capoluogo di regione e dintorni verso le spiagge del Metapontino e,in particolare della Marina di Pisticci. Bus delle Fal da Potenza in marcia alle 7.30 e ritorno alle 17.30. Durata del viaggio circa due ore per complessivi 121 chilometri. Buono. Attendiamo riscontri.



Fal, fino al 31 agosto corse bus sperimentali tra Potenza e Marina di Pisticci

Accogliendo le istanze di utenti ed Enti Locali, ed al fine di agevolare la mobilità anche dei numerosi turisti che in estate visitano i territori serviti da Ferrovie Appulo Lucane, a partire dal 1° luglio scorso, e fino al 31 agosto prossimo, è attivo, in via sperimentale, un servizio di collegamento in autobus tra Potenza e Marina di Pisticci e viceversa. Si tratta di corse periodiche estive che ogni giorno, compresi i giorni festivi, partono da Potenza (Terminal Gallitello) alle ore 7.35 ed arrivano a Marina di Pisticci (San Basilio) alle 9.20, con fermate intermedie a Grassano, Salandra e Ferrandina; la corsa di ritorno parte da Marina di Pisticci alle ore 17.00 ed arriva a Potenza Gallitello alle 18.45 con le stesse fermate intermedie.

Informazioni, costo del biglietto ed orari dettagliati sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it, sulle pagine Fb e Instragram e chiamando il call center di Fal al numero verde 800 050 500.

Elena Pinto

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

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