“Da Pomarico, la storia dei frantoi” a Palazzo Marchesale

Lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 20:30 nei locali del Palazzo Marchesale a Pomarico è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Da Pomarico, la storia dei frantoi” organizzata dall’ Associazione MUV Matera in collaborazione con Scatto Lucano.

La mostra, che ha toccato diversi paesi lucani, si potrà visitare fino al prossimo 31 dicembre nell’ambito delle festività natalizie organizzate dall’Amministrazione Comunale nel bellissimo centro della collina materana e che ospita tantissimi eventi in una location altamente suggestiva.

In esposizione le fotografie di Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia, Mario Bruno Liccese e Antonio Lionetti.

