Da Policoro riparte Miss Italia….che forse torna su RAIUno

Miss Italia ritorna in Rai? Tra i boatos che accompagnano i cambiamenti che stanno investendo i palinsesti della TV pubblica dell’era meloniana, ci sarebbe quello di un ritorno del noto concorso curato da Patrizia Mirigliani e fondato dal padre Vincenzo. Uno show che è assente dai canali di mamma rai dal 2012, con l’eccezione di una serata andata in onda nel 2019 per festeggiare gli 80 anni dall’incoronazione della prima reginetta di bellezza. Nel frattempo: sei le edizioni andate in onda su (dal 2013 e fino al 2018) e un’unica diretta streaming negli anni successivi. Insomma, un concorso, questo di Miss Italia che ha visto scemare il suo appeal negli ultimi anni sia dal punto di vista televisivo che mediatico. Questa edizione (la 81^) potrebbe essere un ritorno alla grande, almeno per la finale (8 settembre 2023) che potrebbe tornare ad essere messa in onda in prima serata, magari su RAIUno. Nell’attesa di tale giorno, o meglio serata, le selezioni a livello regionale sono partite su palcoscenici più modesti. Venerdì 2 giugno a Policoro, presso il BarHchic, infatti, si è tenuto il primo casting lucano del concorso di bellezza a cui erano iscritte sette ragazze. A seguire il comunicato stampa diffuso dagli organizzatori.

Miss Italia Basilicata, Aurora Laguardia vincitrice della prima selezione

“È partito da Policoro il tour lucano di Miss Italia, affidato per la prima volta alla Carmen Martorana Eventi, agenzia di moda e spettacolo con una consolidata esperienza anche oltre i confini nazionali ed esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata del concorso di bellezza più celebre del Paese.

Venerdì 2 giugno al BarHchic, il salotto di Davide Stigliano e sua figlia Talya più chic della movida in costa jonica, si è tenuta la prima selezione, con il coordinamento logistico di Miriana De Palma.

A condurre l’evento, allietato dalle esibizioni del cantautore Sandro Calo’, il “presentattore”

Christian Binetti affiancato da Irene Mattia, prefinalista nazionale 2022 del concorso.

Al termine delle presentazioni, la giuria, presieduta dall’imprenditore Nicola Pessolano e composta dall’influencer Samantha Cavalieri, dagli imprenditori Naomi Nicodemo e Danilo Chiaromonte, dall’architetto Umberto Giammetta, dall’ingegnere Pasquale Daffuso e dall’avvocato Antonella Brizzo, ha fatto le sue valutazioni.

Prima classificata e Miss BarHchic Aurora Laguardia, 17enne di Potenza, studentessa del liceo linguistico; Miss Rocchetta Bellezza Lucia Cavallo, 20enne di Sant’Arcangelo, studentessa dell’Accademia di Moda; Miss Framesi Arianna Tufo, 26enne di San Mauro Forte, studentessa dell’Accademia di recitazione; quarta classificata Antonietta Zarriello, 23enne di Muro Lucano, studentessa universitaria di Economia Aziendale; quinta classificata Rosa Telesca, 29enne studentessa di Medicina e Chirurgia e volontaria autista soccorritore di Atella; sesta classificata Anna Pia Bruno, 21enne materana studentessa di Farmacia.

Miss Mascotte Serena Sabia, 16 anni da Potenza, studentessa dell’Istituto Professionale.”