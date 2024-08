Da Pisa, gli auguri del socio Giuseppe Casale, per i 140 della Società Operaia di SMF

Come abbiamo riportato qualche giorno fa, oggi a San Mauro Forte si è tenuta una manifestazione per il 140° anniversario della locale sezione della Società Operaia di Mutuo soccorso ed Incoraggiamento (https://giornalemio.it/eventi/festa-a-san-mauro-forte-per-i-140-anni-della-societa-operaia-di-mutuo-soccorso/). Al presidente del sodalizio Rocco Piliero è giunto il saluto di un socio speciale che vive a Pisa ma con profondi legami con questa realtà associativa che hanno radici che si dipanano sino alla sua fondazione. L’ingegnere Giuseppe Casale ha infatti scritto quanto segue: “Oggi, 3 agosto, nel mio Comune di origine si celebra il 140° anniversario della “Società Operaia di Mutuo Soccorso” (nel seguito SOMS) dalla sua istituzione che data l’anno “1884”.

Sin da bambino ho convissuto con la sua silenziosa ‘presenza’ e ‘vicinanza’ (vuoi perché sono nato e cresciuto a poche decine di metri da Piazza Caduti per la Patria che da sempre ospita la sede dell’Associazione, ma anche perché mio nonno, Giuseppe Maria Calbi, è stato ‘co-fondatore’ con don Vincenzo Crachi dell’Associazione stessa e, ancora, in tempi più recenti Nicola Calbi, mio zio, ne ha ricoperto il ruolo di ‘presidente’: lo era, per es., quando si è celebrato il ‘centenario’ dell’Associazione), eppure solo da un decennio (anche grazie – e/o per fortuna – alle ‘pressioni’ di Teresa Valluzzi, la attuale vice-presidente) ne faccio (indegnamente) parte.

Eppure i valori fondanti che hanno portato alla nascita delle SOMS (esprimere solidarietà ai propri soci che in alcuni momenti della propria vita erano oggetto di infortuni sul lavoro, o di malattie o, ancora, di perdita del lavoro; non solo: anche assistenza sanitaria e istruzione alle famiglie meno abbienti) sono valori che da sempre hanno ispirato e guidato i miei comportamenti e le mie relazioni con gli ‘altri’, soprattutto i meno fortunati.

Non so quanto questi mezzi e queste risorse messe a disposizione dalla Nostra SOMS potessero realmente aiutare i ‘soci’ più bisognosi e le loro famiglie, ma contribuivano sicuramente ad alimentare quel sentimento di ‘appartenenza’ non (o non solo) a una associazione di mutuo soccorso ma, soprattutto, a una comunità, quella sammaurese appunto.

Ecco, oggi, in una periodo in cui le diseguaglianze aumentano, in cui si sono rimesse in discussione conquiste sociali che sembravano acquisite (sanità e istruzione in primis) una tale celebrazione ha ancora senso se riscopriamo e facciamo propri (e magari contribuiamo a diffondere) quei valori di solidarietà che ispirarono i Padri Fondatori della nostra “Società Operaia di Mutuo Soccorso”.

Un caro e affettuoso saluto a Rocco Piliero (che se vuole potrà leggere pubblicamente questo mio saluto) e a tutti i soci di SOMS (compreso quelli che nei decenni ci hanno lasciato).”

Giuseppe Casale

P.S.: Attingendo ai miei ricordi personali, tra gli invitati alle celebrazioni del ‘centenario’ della SOMS a San Mauro Forte (1984) vi era anche un (allora) sconosciuto professore di ‘diritto costituzionale’ all’Università di Napoli, Massimo Villone (poi divenuto senatore per quattro legislature, oltre che Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato), di origine sammaurese (cugino dell’allora presidente Nicola Calbi), che oggi è uno dei protagonisti del referendum contro l’”autonomia differenziata”: un bell’esempio di ‘solidarietà’ in questo Paese.”

