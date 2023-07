Da oggi, spento quel fastidioso totem all’ospedale di Matera.

Questa mattina, prima di prendere parte alla conferenza stampa presso la direzione dell’ASM per la illustrazione del “bilancio sociale 2022” (https://giornalemio.it/cronaca/asm-bilancio-sociale-2022-e-annunci-per-il-futuro/), siamo passati dall’Ospedale Madonna delle Grazie per verificare se, quel totem non più funzionante collocato nella sala antistante gli sportelli del piano terra, continuasse a disturbare pazienti e lavoratori con il suo ossessivo messaggio “non rimuovere la ricetta, lettura in corso“ ripetuto ad alto volume. Questione che avevamo sollevato con un nostro articolo lunedì scorso e immediatamente girato all’ASM (https://giornalemio.it/cronaca/spegnete-quel-totem-allospedale-di-matera/). Con piacere abbiamo constatato che, era muto! Silenzioso! Da quando? Da questa mattina, ci hanno detto gli sportellisti meravigliati. Bene. Ci voleva tanto? La dottoressa Sabrina Pulvirenti -DG dell’ASM- a nostra domanda sul caso specifico, prima ci dice che “non è vero che non funzionava” (negando una evidenza testimoniabile da centinaia di cittadini), quindi ci parla di uno spegnimento che sarebbe avvenuto nell’ambito di una più generale ristrutturazione di adeguamento dei totem presenti nel nosocomio, nonché di un progetto per la realizzazione nell’area interessata di un “openspace” per migliorare l’accoglienza dei pazienti. Vediamo il mezzo bicchiere pieno: la soluzione del problema segnalato da queste colonne. Per il resto, come si dice…se son rose fioriranno. E ne saremo tutti felici.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.