Da oggi Daniele Manca prende le redini del PD di Basilicata

E’ iniziato con un incontro con l’ex segretario Giovanni Lettieri e i tre consiglieri regionali Lacorazza, Marrese e Cifarelli la prima giornata in terra lucana da Commissario del PD il senatore Daniele Manca. Ai microfoni del TGR ha detto di essere qui per “bloccare le divisioni, bloccare le contrapposizioni, e spiegare a tutti -a cominciare dai circoli, dai militanti, dagli iscritti- che tutto il gruppo dirigente lavora in sintonia per questo obiettivo“. A proposito degli insuccessi elettorali inanellati dai dem lucani Manca ha detto che “Non esiste fare elezioni senza il simbolo e con candidature che alla mattina sono del PD e al pomeriggio dentro ragionamenti civici“. Insomma, sembrerebbe una bocciatura in toto della linea di condotta perseguita sia a Potenza che a Matera. Sebbene nel servizio RAI si riferisca dell’intenzione di contribuire all’avanzamento di “una nuova classe dirigente senza rottamare nessuno” che lascerebbe pensare ad una sanatoria generale: ad un “vulimmece tutti bene” e al classico “scurdammece ‘o passat’….“. Vedremo. Nel frattempo si annuncia il confronto con gli iscritti sul territorio per preparare un congresso straordinario che dovrebbe licenziare un nuovo gruppo dirigente, con una tempistica che dovrà tenere conto dei futuri appuntamenti elettorali.

