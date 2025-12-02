Da oggi attivo il Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112, anche nel materano

E’ ufficiale “A partire da oggi 2 dicembre, in tutti i comuni appartenenti al distretto telefonico di Matera (0835) entra ufficialmente in funzione il Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112, il servizio che consente ai cittadini di contattare, in caso di necessità, tutti i principali servizi di emergenza tramite un’unica numerazione.” Lo si legge in una nota in cui si spiega che “Il nuovo sistema permette di raggiungere, digitando semplicemente 112, il soccorso sanitario, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco, sostituendo progressivamente i numeri di emergenza finora utilizzati (112, 113, 115 e 118). La gestione delle chiamate sarà garantita dalla Centrale Unica di Risposta (CUR) territorialmente competente per la Regione Basilicata, che provvederà a identificare la tipologia di emergenza, localizzare il chiamante e smistare immediatamente la richiesta alla sala operativa competente, assicurando maggiore rapidità, efficienza e precisione degli interventi. Tuttavia, per un periodo di transizione, eventuali chiamate effettuate ai numeri tradizionali verranno comunque reindirizzate automaticamente al NUE 112, garantendo la piena operatività del servizio senza interruzioni.”

