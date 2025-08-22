Da Ninuccio, a Piccianello, dove il lavoro…è una “Festa”.

E ancora oggi si continua a dire che si va ‘’ Da Ninuccio….’’ al negozio di generi alimentari e altro avviato dal materano 88enne Donato ‘’ Ninuccio ‘’ Festa in via Racioppi al rione Piccianello. E dopo tre numeri civici, cambiati negli anni, siamo a oltre mezzo secolo di rapporti con la gente. La formula dell’accoglienza non non è cambiata all’ insegna di un sorriso,di una battuta, di un semplice ‘’’ Come va? Tutto bene in famiglia’’ e tanto amore per il lavoro che Ninuccio, in pensione dalla Prima Repubblica, e nonostante gli acciacchi, ha trasferito con sua moglie Bruna al figlio Franco che dal 1992 ha continuato l’attività. Voglia di lavorare e magari senza guardare l’orologio, che Franco non porta al braccio, consapevole che c’è tanto da fare per garantire un buon servizio alla clientela e che la gestione delle attività economiche richiede impegno e tanti oneri. Ma nella continuità di quanti restano in trincea conta la storia di un genitore che con sacrifici, ostinazione è andato avanti senza tentennamenti. Ninuccio Festa ci racconta come ha cominciato discorrendo in compagnia di uno degli amici del passato, quell’Eustachio Di Simine, che negli anni Sessanta insieme ad altri giovani materani emigrò a Milano per lavorare alla Snia Viscosa.



‘’ Sono nato a Laterza (Ta) nel 1998. Mio padre Francesco si era sposato con mamma Rosa ed ebbi tre fratelli e due sorelle .Venni a Matera nel dopoguerra – racconta Festa- che avevo 9 anni, a bordo di un camion dell’esercito canadese. Scesi al vecchio passaggio a livello delle Calabro Lucane, in via Annunziatella. E raggiunsi la casa di zio Giuseppe in via Pentasuglia, per trattenermi un po’. Fatto sta che rimasi a lavorare in campagna con lui nei terreni di contrada San Francesco,sul versante che oggi è la diga di San Giuliano e nei possedimenti dei Giura Longo. Lavorai fino ai 18 anni .Poi arrivò la cartolina per il servizio militare di leva, che allora era di due anni. Mi arruolarono nell’Esercito prima a Palermo e poi a Udine nel Genio Militare, dove ero autista . Tornato a Matera avevo voglia di ‘’bruciare la terra’’, come si dice a Matera, e di lavorare con un trattore . Ma mio zio non cedette alla novità, che avrebbe alleviato e non poco la fatica nei campi, e decisi di partire per Milano con altri giovani in cerca di fortuna e di prospettive. Alla Snia lavoravo alla catena del Leacril e l’amico Eustachio Di Simine quella del Lilion (Nylon). Comunque entrambi eravamo richieste anche per lavori extra come pittore ( imbianchino) e giardiniere. Purtroppo mi ammalai di pleurite e nel 1963 dovetti ritornare a Matera. Ma avevo le idee chiare sul cosa fare e avevo intuito che il commercio poteva dare delle opportunità’’ . A Matera, in via Racioppi n.11 , comperò un vecchio negozio di generi alimentari della famiglia Mele, dopo un paio d’anni la decisione di passare negli spazi più ampi del numero 3 e attualmente al numero 7. Esperienze che alla lunga tennero conto delle potenzialità della cooperazione che altrove, soprattutto in Emilia Romagna, e via via in Italia centrale e poi in Puglia avevano dato interessanti risultati quanto a gruppi di acquisto, innovazione e competitività. E Ninuccio fu tra i promotori e sostenitori della Cooperativa Dettaglianti Materani (Co.De.Ma) non prima di aver realizzato al traforo la Tour Eiffel.



‘’ Erano gli anni Settanta ed ero già interessato a quanto accadeva nel movimento cooperativo- aggiunge Festa- e con altri soci di Matera e provincia partimmo con buone intenzioni, anche se i tempi non erano maturi probabilmente per fare una strada più lunga. Una mano ce la diede Paolo Dicembrino , figura sindacale lungimirante, che portò a Matera Confesercenti, alla quale era legata la Co.de.ma, e poi Unione coltivatori e la compagnia di assicurazioni Unipol, realtà allocate in via Francesco Torraca. Per Confesercenti ci furono buone adesioni, provenienti da Confcommercio la cui gestione aveva destato delusioni e perplessità. La Co.De.Ma, per vari motivi, non riuscì a decollare ma credevo nella cooperazione e così ci associammo alla Conad Puglia con sede a Bari’’. Una vita imprenditoriale intensa, fatti di sacrifici, soddisfazioni e qualche episodio divertente . E Ninuccio ha solo l’imbarazzo della narrazione, ricordando il sorriso e lo spirito di iniziativa del parroco don Giovanni Mele pronto a fare mille cose dal quartiere al bosco di Montepiano ad Accettura ad amici come Pasquale Parziale che gestiva i servizi delle Poste, ai volti di commercianti e artigiani e attività che in via Racioppi non ci sono più come il tappezziere Canario, che faceva le tende per il campeggio di don Giovanni, e il calzolaio mest Gaetano o che esistono da generazioni come la Tabaccheria, la prima attività insediatasi nel dopoguerra in quella strada. E poi gli studenti della succursale di via San Pardo dell’Istituto tecnico industriale ‘’ G.B Pentasuglia’’ che facevano la fila ogni mattina per il mezzo o il quarto ‘’filone’’ di pane, imbottito di mortadella, galbanino, sottaceti e altro ancora. Ma una volta, e fu davvero esilarante, alcuni ragazzi misero occhi e mani…sui cartoni contenenti confezioni di Mon cheri e Pocket Coffee della Ferrero .



’’ Un episodio di quasi 40 anni fa- ricorda Ninuccio-.Andai a scuola e riferii la cosa al preside, che avviò subito l’ispezione e recuperammo sotto ai banchi gran parte di quelle confezioni. A parte tutto, e per me è una soddisfazione quando, di tanto in tanto,passano dal negozio ex allievi di quell’Istituto, alcuni in pensione, che vengono a salutarmi’’. Ricordi anche di smemorati, che avevano dimenticato per 30 anni di saldare il debito di quanto era annotato su un quaderno. ‘’ Era consuetudine- ricorda Ninuccio- che nel caso una famiglia non potesse pagare che si segnasse quello che avevano acquistato. Poi passavano a fine mese per saldare o per un acconto. Alcuni se ne dimenticavano o facevano finta di nulla. Capitò a un cliente, scomparso da tempo, che aveva dimenticato il debito accumulato da noi. Ormai era andata. Ma con somma meraviglia aveva confessato ai figli, prima di morire, di quel debito. I figli passarono dal negozio e onorarono le ultime volontà del genitore’’. Il signor Festa, che ha conservato verve e baffetti di un tempo, si sofferma anche su alcuni cambiamenti alimentari, tralasciano l’avvento dell’Iva e dei troppi adempimenti fiscali che stanno riducendo via via i margini di guadagno delle imprese. ‘’ Oltre mezzo secolo fa si vendeva la pasta sfusa, avvolta nella carta viola, prodotta dal pastificio Quinto e Manfredi- ricorda Ninuccio. Erano i zitoni in prevalenza, pane nelle forme di tre, due chili, oggi ridotti anche a quartini, salumi, formaggi, sarde. Poi i gusti e le mode, con il supporto della pubblicità, ha cambiato le cose. L’industria ha dettato la scaletta dei consumi. E oggi si va alla ricerca della genuinità. Prodotti di nicchia, sperando che con i dazi non arrivino prodotti americani , dai costi inferiori e dalla qualità organolettiche che non conosciamo ,ma che rischiano di mettere in crisi la nostra filiera alimentare e la nostra buona tavola’’. E qui gli occhi di Ninuccio incrociano quelli della signora Bruna Marsico, conosciuta in via Pentasuglia, dalla sarta zia Caterina, con la quale mise su casa . Quella unione venne allietata dalla nascita di Franco nel 1964 – tifoso juventino e appassionato di equitazione- da Rosanna nel 1966, che fanno parte di quella ‘’margherita’’ familiare che contrassegna la bella storia della famiglia Festa. Abbiamo parlato di occhi e anche di mani che si incrociano anche in cucina con quelle della signora Bruna.



A Ninuccio piacciono, minestrone, legumi, pasta al forno e due specialità che, di tanto in tanto, ama preparare con Bruna. Sono ‘’u’ cazzmarr’’ un mega involtino di carne di agnelllo e la pignata, preparata con carne di agnellone, verdure, patate, formaggio pecorino, salume, acqua, olio di oliva e altri aromi. E c’è t’ mongj…e che ti mangi? Si dice in dialetto materano. A questo punto la domanda inevitabile. Ci sarà una terza generazione per portare avanti una attività partita nel secolo scorso? Ninuccio e Franco si guardano e poi quest’ultimo commenta con un ‘Sarà molto difficile” vista la strada presa dai discendenti.Ma, mai dire mai… La strada del commercio è contrassegnata da difficoltà: tra imposte, scadenze che hanno ridotto i margini di investimento delle attività. I margini operativi si sono ridotti, ma resta un insegnamento. Dal papà Ninuccio Franco Festa ha ereditato la pazienza di badare a tante cose, la voglia di lavorare e senza guardare l’orologio, che non porta mai al polso. La giornata si affronta con il sorriso e per i Festa ogni giorno è da festeggiare in quella maniera, contagiando i tanti clienti che raggiungono il negozio di via Racioppi. Una battuta nel solco la espressione dialettale ” Fott i fott, ì F’rnit u fott’ una espressione dialettale che chiude una narrazione, il ricorrente ”come va? in famiglia?” i commenti sui fatti della città, incontri dopo tanto tempo e con un viavai di residenti di ogni razza, religione che confermano la vivacità di un quartiere di frontiera, di arrivo e partenza alle porte di Matera. E questa è stata anche la storia di Ninuccio, pronto a salutarvi ricordando la storia pionieristica del commercio materano e la continuità della Festa della Bruna.Altri tempi, un altro capitolo.

