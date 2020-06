Quando si tratta di tener alti e difendere i valori fondanti del Belpaese allievi , docenti e preside dell’Istituto comprensivo ”Palazzo- Salinari” sono in prima fila per impegno e iniziative, portati avanti mettendoci faccia e voce. E così è per il 2 giugno con il canto degli Italiani, https://youtu.be/R3QnuwE3YQQ, che ci unisce in un momento difficile con la doppia crisi sanitaria (dalla quale ne stiamo uscendo , a patto di essere responsabili) ed economica che ci porteremo avanti ancora per tempo. E allora ricordare che siamo, nonostante tutto, un grande Paese che si è conquistato sul campo un futuro di pace, democrazia, è un incoraggiamento ad andare avanti se remeremo tutti nella stessa direzione. Cantare l’inno è un segno di compattezza. Cantatelo e fatelo ascoltare . Passaparola https://youtu.be/R3QnuwE3YQQ è il 2 giugno, la festa della Repubblica.