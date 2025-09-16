DA MILANO A MATERA: RIGENERAZIONE O “SACCO URBANISTICO”?

Sembra sparita dai radar la polemica estiva sul “caso Milano”, così come quella sul grattacielo nell’ex Albergo Sacco a Matera. Le Procure faranno il loro lavoro, certo; ma sul piano politico e civile rischiamo di assistere a una rimozione collettiva di vicende che mettono a nudo una questione centrale: l’ambigua pratica delle rigenerazioni urbane.

Rigenerazione o nuova speculazione?

Da decenni il dibattito sul futuro delle città italiane si muove sul crinale tra rigenerazione urbana e rischio di “sacco urbanistico”. Milano, con le sue grandi operazioni immobiliari, rappresenta un laboratorio emblematico: riqualificazione di aree dismesse da un lato, ma dall’altro gentrificazione, aumento delle disuguaglianze e privatizzazione di spazi che avrebbero dovuto restare pubblici.

Al centro si colloca il nodo del Piano Casa, introdotto nel 2009 come misura straordinaria e temporanea per rilanciare l’edilizia, contenere il consumo di suolo, migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici. Doveva essere un provvedimento a termine. In Basilicata, invece, si è trasformato in uno strumento applicato ab aeterno, con effetti che rischiano di stravolgere la città e il territorio.

Il caso di Matera

Matera è oggi un osservatorio privilegiato. Le vicende più recenti – dal Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) al progetto dello stadio urbano, fino alla Tangenziale Ovest e alla partita delle aree dismesse come l’ex pastificio Padula-Barilla – raccontano bene l’ambivalenza della città: accanto a visioni progettuali importanti, si consolidano pratiche che privilegiano la rendita immobiliare, frammentano i quartieri e consumano suolo.

Il dibattito si infiamma soprattutto attorno a casi simbolici. L’ex Palace Hotel, demolito per lasciare spazio a residenze di lusso, segna il passaggio da una vocazione turistica a un’operazione immobiliare d’élite. L’ex Pastificio Barilla, al centro di aste e polemiche, mostra invece l’incapacità di un’amministrazione di guidare i processi di rigenerazione: lo spazio rimane in balia degli interessi privati, mentre la città perde un’occasione di ripensare un’area strategica.

In tutto questo, il Piano Casa ha agito come un vero e proprio “condono permanente”. In Basilicata viene applicato perfino nei tessuti consolidati, nei quartieri di risanamento, nelle aree già definite complete e da valorizzare. Ciò che doveva essere un provvedimento eccezionale e limitato diventa una scorciatoia edilizia che svuota di senso la pianificazione e rischia di trasformare Matera in una città cementificata, ma senza visione.

Una città sospesa

La storia urbanistica di Matera ci restituisce oggi l’immagine di una città in bilico. Da un lato c’è il desiderio di risarcire i danni del passato e di avviare politiche di rigenerazione autentica. Dall’altro, la pressione della speculazione immobiliare che spinge verso trasformazioni rapide e redditizie.

È un paradosso: la città che negli anni ’50 e ’60 sperimentò esperienze avanzate come il quartiere Spine Bianche di Carlo Aymonino o il quartiere Lanera di Marcello Fabbri, oggi sembra non avere più il coraggio di pensare il futuro in termini collettivi. Eppure, quelle esperienze ci ricordano che la buona urbanistica può essere al tempo stesso innovativa e inclusiva, senza piegarsi al ricatto della rendita.

Quale futuro?

Il rischio è chiaro: un nuovo “sacco urbanistico” travestito da rigenerazione. Più cemento, più consumo di suolo, più disuguaglianze. Ma le alternative esistono: regolamenti edilizi più stringenti, revisione dei tessuti esclusi dal Piano Casa, ritorno ai concorsi di progettazione, tutela dei beni pubblici e partecipazione attiva dei cittadini.

A Matera s’era cominciato con strumenti interessanti, come le Schede NORMA per censire lo stato dei quartieri del risanamento e raccogliere indicazioni dai cittadini. Poi la caduta anticipata della giunta Bennardi ha interrotto il percorso. Ora la nuova amministrazione Nicoletti si trova davanti a un bivio: seguire la strada degli interessi della rendita e del turismo di lusso, oppure costruire un progetto di città fondato sull’autonomia, la coesione sociale e la qualità della vita.

La cartina di tornasole sarà proprio la gestione delle nuove trasformazioni urbane. Governeranno le scelte i “vecchi padroni” del cemento, le finanziarie del turismo di fascia alta e della speculazione, o prevarranno le istanze di una comunità che chiede di rigenerare senza svendere?

Dico la mia!

So che gli interessi finanziari – non soltanto locali – hanno messo gli occhi sul target turistico e d’arte materano di fascia alta, in crescita – e fa male il sindaco Nicoletti a banalizzarne con superficialità le manifestazioni ‘cafonal’ come la cena riservata alla clientela molto abbiente del nuovo lussuoso negozio d’abbigliamento.

Non hanno senso le pratiche del laisser faire se si vogliono governare i processi – anche quelli economici, a meno che non ci si voglia ritrovare – tra una decina d’anni e se il fenomeno dura – come in qualsiasi città d’arte turisticizzata: moneta facile, certo; ma con abitanti espulsi dai luoghi vitali – se non proprio dalla Città.

Che senso ha dunque un governo cittadino tenuto su con le pinze da quattro Minoranze che assomigliano appunto ad altrettante fotocopie di Peppone & don Camillo? È un momento critico anche per l’intera Città, tra il vecchio equilibrio governato dal cemento, un turismo mordi & fuggi e l’alternativa dei corposi e sonanti investimenti ‘esclusivi’ della finanza forestiera. Ci si trastulla per non parlarne, o perché inconsapevoli di quel che accade? In fondo, il mio, non è un parlar d’altro se non ancora dei profitti della rendita e della speculazione!