Da metà novembre niente acqua di notte a Matera e altri 10 comuni

“Niente acqua di notte. Da metà novembre, Matera, Melfi, Venosa, Atella, Barile, Filiano, Lavello, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio, Rapolla e Rionero in Vulture

dovranno fare i conti con le sospensioni idriche. Ne ha dato notizia la TGR delle 14,00. “Niente blocco totale, ma alternanza programmata” assicura Acquedotto Lucano che “attiverà canali informativi dedicati per comunicare orari e modalità delle interruzioni.” Il problema -si apprende dal servizio RAI- nasce il venti ottobre, quando Acquedotto Pugliese riduce di sessanta litri al secondo le forniture destinate alla Basilicata. Il sistema è complesso: alcune zone lucane dipendono infatti da schemi idrici gestiti dalla Puglia. Matera, per esempio, dipende dal Pertusillo. ma l’acqua viene potabilizzata nell’impianto di Missanello, gestito da Acquedotto Pugliese. Acquedotto Lucano non ha risorse locali alternative per compensare questi tagli nelle zone colpite. Da qui la necessità delle sospensioni notturne. Il taglio più pesante ha colpito lo schema del Vulture e dell’Alto Bradano. Su Matera, per ora, la situazione è meno critica. Ma se la siccità continua, anche lì serviranno restrizioni.” Acquedotto Lucano dovrebbe incontrare “i sindaci degli undici comuni la settimana prossima, quando si riunirà anche il tavolo tecnico decisionale in Regione. Un passaggio necessario per condividere i dati definitivi e approvare i calendari delle chiusure: una o due sere per abitato, sempre di notte, per limitare i disagi.”

