Da Meloni più iva per tutti, su prodotti per l’infanzia e bollette gas

Per quando un giorno qualcuno dirà che “Meloni ha fatto anche cose buone“, come per le balle attribuite alla buonanima, in favore dei cittadini ricordiamo -a futura memoria- che dopo aver tagliato il Reddito di cittadinanza alle fascie povere della popolazione, il 110% per migliorare il patrimonio immobiliare, il taglio al fondo contro i disturbi alimentari (https://giornalemio.it/cronaca/proteste-contro-il-governo-per-lazzeramento-del-fondo-contrasto-disturbi-alimentari/), ripristinato le accise e fatto aumentare il prezzo dei carburanti, l’aumento dell’età pensionabile peggio della “Fornero”…..per il 2024 c’è dell’altro. Dal primo gennaio, infatti, oltre a non aver prorogato il mercato tutelato per luce a gas, dopo oltre due anni di agevolazione al 5%, su quest’ultimo in bolletta l’IVA è stato stabilito nella legge di bilancio che torna a salire fino al 22%, in base ai consumi. Ma mica finisce quì. Sempre con lo stesso provvedimento il governo Meloni ha stabilito che passa dal 5% al 10% l’IVA a per i prodotti per l’igiene intima femminile e i prodotti per l’infanzia (ovvero il latte e gli alimenti per bambini e i pannolini), mentre sale dal 5% al 22% l’IVA per i seggioli d’auto sempre per l’infanzia.

