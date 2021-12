Merito del partito del sole che ride e di quanti a Matera, tra amministratori, tecnici, cittadini, rappresentanti di associazioni, si sono confrontati con proposte ed esperienze per passare dai buoni propositi o, se preferite, dalla teoria alla concretezza, come abbiamo riportato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento sui ritardi diffusi dei piani Pau e Peba https://giornalemio.it/politica/pau-e-peba-in-ritardo-e-i-verdi-sulle-barriere-stimolano-matera-e-non-solo/ . E allora, tra la miriade di interventi sui quali i Verdi hanno annotato e faranno sintesi. Ne segnaliamo un paio che lasciano ben sperare perchè da Matera, coinvolgendo altre realtà, il superamento di barriere architettoniche di vario tipo diventi realtà. La stesura di un piano di accessibilità comunale, supportato da un regolamento e da un laboratorio di ricercatori che individui emergenze, bisogni e soluzioni progettuali consentiranno a Matera di programmare e attuare ”buone pratiche” per superare barriere architettoniche di diversa tipologia . E’ quanto ha annunciato l’assessore comunale alla Città e al Territorio Rosa Nicoletti nel corso del convegno ” “Trasformazione verso società sostenibili e resilienti per tutti” , promosso dai Verdi per l’Europa e dall’Associazione per i diritti umani in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità . ” Si tratta di strumenti – ha detto Nicoletti- necessari per affrontare e risolvere con metodologie diverse le esigenze di mobilità di diverse fasce di popolazioni e di visitatori. E un contributo alla programmazione di settore, con ricadute positive anche sulla qualità della vita, potrà venire dal piano urbano della mobilità in corso di definizione”. Per Cristina Amenta,Esperta Progettazione Inclusiva, Accessibility Manager, è prioritario individuare figure che possano operare stabilmente nella pianificazione di interventi organici e graduali. ” Occorre – ha detto Amenta- una analisi globale della città, dalla periferia al centro ai Sassi, rispettando le peculiarità dei luoghi. Le barriere architettoniche spesso si misurano in centimetri e con una attenzione alle peculiarità” . Il portavoce regionale dei Verdi, Giuseppe Digilio, ha indicato in formazione, sensibilizzazione, programmazione e ”buone pratiche” i temi per recuperare i ritardi nella mancata attuazione di progetti di intervento per il superamento delle barriere architettoniche. A livello locale il capogruppo al Comune Mario Montemurro presenterà una mozione per attuare specifiche politiche di intervento, a cominciare dalla istituzione della figura del disability manager. E poi i temi dei diritti sui quali si è soffermata la presidente dell’Adu, avv. Angela Bitonti. Interventi che hanno anticipato i tanti contributi venuti vie web e in sala da politici e amministratori locali, tecnici e rappresentanti di associazioni.