Da Matera Sud una scommessa per commercio, servizi e sostenibilità

E l’avvio, come riportano la nota e le foto di Antonio Serravezza, di un cantiere per la realizzazione di un supermercato del circuito Lidl conferma il dinamismo commerciale di che quella zona fino tre lustri fa considerata un’area silente per le condizioni di vita davvero interessanti. Non dimentichiamo un vecchio progetto di centro di quartiere, quello del prolungamento della linea urbana delle Fal dalla stazione di Lanera a contrada san Francesco, a ridosso dell’ospedale Madonna delle Grazie e altre iniziative residenziali e di servizi di diverse tipologie che hanno consigliato a tanti di stabilirsi lungo via Montescaglioso e dintorni. E allora la “Borsa” di Agna Le Piane cda san Francesco- come a New York sente muggire il Toro sulla via degli affari…Bene se l’economia gira è un bene per la città. Quella zona dove abitano circa 10.000 persone, ci inseriamo anche il vecchio Rione Cappuccini, mostra una vivacità anche sul mercato immobiliare. Si costruisce ancora poco. Ma il prezzo degli alloggi è lievitato a 2200-2300 euro al metro quadrato, a valle di quanto è stato realizzato soprattutto con il Peep di ‘Agna-Le Piane” oltre 30 anni fa. Matera sud cambia volto e quanto sta accadendo lo conferma.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Matera sud cambia volto: da quartiere residenziale a nuovo polo commerciale della città.

Negli ultimi anni Matera sud sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda. Quella che fino a poco tempo fa era una zona prevalentemente residenziale, caratterizzata da servizi di prossimità e ritmi familiari, sta diventando un vero e proprio polo commerciale di riferimento per migliaia di cittadini. Farmacie, panifici, bar e piccoli negozi di quartiere, i servizi essenziali che hanno accompagnato la crescita del rione, oggi convivono con una nuova ondata di attività di grande distribuzione. Dopo l’apertura della Coop e dell’Eurospin, è in costruzione anche un nuovo Lidl, segnale evidente di un interesse crescente da parte delle catene nazionali. Questa concentrazione di punti vendita non è casuale. Risponde a un cambiamento nei comportamenti delle famiglie: la ricerca di comodità, parcheggi, prezzi competitivi e rapidità. Matera sud, grazie alla sua posizione e alla disponibilità di spazi, si sta configurando come una sorta di “città nella città”, dove è possibile svolgere la maggior parte delle attività quotidiane senza attraversare il centro.

Un nuovo equilibrio urbano. La crescita commerciale porta con sé opportunità. Tra gli effetti più immediati: Maggiore attrattività immobiliare per chi cerca zone servite, Rischio di omologazione del tessuto commerciale, con la progressiva scomparsa delle botteghe tradizionali. Nuove opportunità per attività legate alla famiglia, allo sport, al benessere e alla ristorazione veloce. Il quartiere sta cambiando funzione: da zona residenziale a polo di servizi, con un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana dei materani.



La domanda che si apre ora è quale direzione prenderà questo sviluppo. La crescita commerciale può portare benefici, ma richiede anche una visione urbanistica capace di preservare l’identità del quartiere, garantire mobilità sostenibile e mantenere un equilibrio tra grande distribuzione e piccole attività locali. Matera sud è oggi un laboratorio urbano in piena evoluzione. Capirne i segnali significa immaginare la Matera di domani. Se il mercato immobiliare materano negli ultimi tre anni ha mostrato una crescita costante, Matera sud rappresenta oggi l’area in cui questo aumento è più evidente. Qui i valori immobiliari si collocano stabilmente nella fascia medio-alta della città, con incrementi annuali superiori alla media materana. Gli appartamenti recenti o ben ristrutturati superano spesso i 2.200–2.300 €/m², mentre le nuove costruzioni, sempre più rare, raggiungono anche valori più elevati. Per il ceto medio la zona resta ancora accessibile, ma con margini più stretti rispetto al passato: la domanda è alta, l’offerta limitata e la percezione di “quartiere comodo”, parcheggi, viabilità, servizi, scuole, supermercati, spinge molte famiglie a concentrare qui la ricerca della prima casa. Il risultato è un mercato vivace, competitivo e in continua crescita, che richiede attenzione e una visione urbanistica capace di governare questo sviluppo senza snaturare l’identità del quartiere.



