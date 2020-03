Non tutti i mali vengono per nuocere e l’emergenza da influenza Corona virus puo’ diventare una opportunità, per studiare da casa utilizzando il computer in maniera intelligente e magari motivando quanti in aula – per un motivo o per un altro- avevano pochi stimoli per interessarsi a questa o quella materia. E così i presidi degli Istituti di Istruzione Superiore ” Isabella Morra”, Rosanna Cancelliere, e ” Leonardo Da Vinci” Antonio Epifania, si sono attivati pur partendo da esperienze e tempistiche diverse per ”mettere a profitto”, con i docenti prima e con gli studenti, poi quei dieci giorni di chiusura fisica delle scuole, per continuare a far lezione con una scuola comprensoriale e virtuale che abbraccia le province di Matera, Bari e Taranto. Entusiasmo alle stelle e inevitabile ” Bit bit hurrà” per aver interpretato in maniera efficace, creativa e qualificata le direttive del decreto ministeriale. Ma andiamo per gradi e partiamo, come è emerso dalla chiacchierata, preceduta dalla ”continuità” nella ”contiguità” di una stretta di mano. Al ” Morra” si sta mettendo a punto una piattaforma office 365 da utilizzare, dopo l’approvazione del collegio docenti, per coinvolgere gli studenti in lezioni basilari di italiano, matematica e inglese per gli allievi dalla prima alla quarta classe e con quelli della varietà dei servizi per quelli della quinta, che dovranno sostenere gli esami di Stato. Il coinvolgimento dei docenti, in tutto 22, avverrà su base volontaria. Si comincerà con data da fissare, e dopo gli adempimenti indicati, nella prossima settimana. Gli orari di lezione manterranno quelli della campanella… dalle 8.30 alle 11.30 dalle prima alla quarta classe e un’ora in più per le quinte. ” Sono certa – ha detto la Preside Cancelliere- che con questo metodo, e ho avuto modo di aver riscontri in passato- motiveremo anche quella parte di studenti che attraverso il computer e il web potrà avere maggiori stimoli per interessarsi alla materia e studiare”. In fase avanzata è il progetto dell’ IIS ” Giambattista Pentasuglia” che ha già sperimentato sul campo il sistema a distanza con il preside Antonio Epifania (che è stata per una fase reggente del Morra, subentrato alla collega Cancelliere) nelle veste di docente da casa verso un pool di allievi, rappresentati dai professori di varie materie. Tutto a posto nell’utilizzo di procedure, con verifica delle interlocuzioni e da lunedì 9 marzo le lezioni a distanza dei docenti con gli allievi per le materie di italiano, inglese, matematica e fisica. In aula ”virtuale” dalle 8.30 alle 12.30 e con una pausa da 20 minuti, per cui le ore saranno da 55 minuti. ” Siamo partiti per tempo -ha detto il preside Epifania- sia per l’esperienza maturata con i corsi di recupero e di potenziamento e sia per quanto immaginavamo potesse accadere, con i ”disagi” procurati dai limiti alla movimentazione e concentrazione delle persone procurate dal corona virus. Del resto negli Stati Uniti il metodo byod consente, sopratutto nel settore privato, di utilizzare computer, tablet, smartphone personali con i quali l’impiegato o lo studente hanno maggiore familiarità e i risultati si sono visti”. E si vedranno, visto che è possibile una proroga della chiusura delle scuole che devono, comunque, mantenere i rapporti con allievi e docenti. Attendiamo i risultati. E non sarebbe male che le esperienze dei due Istituti possa arrivare sulla scrivania, pardon, sul tablet del ministro della Pubblica Istruzione Azzolina. Da Matera buona pratiche per la scuola del presente e del futuro. Studiare in altra maniera, responsabilizzando tutti, a cominciare dagli studenti si può. Ragazzi. Puntuali. La campanella anche da casa e davanti al pc, al tablet o allo smartphone suona comunque alle 8.30. Svegliaa e attivate la telecamera…come faranno altri coetanei.