Da Matera il grido: “Cessare il fuoco e parlare di pace”

Il corteo di questa mattina a Matera, partito da Piazzetta Pascoli e conclusosi in Piazza Vittorio Veneto, ha lanciato un messaggio semplice e chiaro: “Cessate il fuoco!”. Troppi i morti nel conflitto in Ucraina e troppi, molti di più, quelli (soprattutto donne e bambini) che dal 7 ottobre ad oggi insanguinano i territori tra Israele e la Striscia di Gaza. E’ ora che si fermi questa deriva che sembra non avere fine e si ricominci a parlare di pace. E per farlo è necessario che la società civile scenda in piazza e faccia sentire la propria voce per dare la sveglia a governanti che sembrano non essere capaci (o intenzionati) a fermare le armi. Non a caso la manifestazione è stata organizzata da associazioni di base (APS Strane Nuvole, Comitato per la Pace di Matera, Non Una di Meno Matera, Rete degli Studenti Medi, Teng la uerr n gap, UISP Matera e ANPI Matera, con l’adesione dei sindacati confederali CGIL CISL UIL Matera), sintomo di una sensibilità che si fa strada al di fuori dei partiti tradizionali -per altro assenti- e che intende approfondire in proprio dinamiche e conseguenze di queste scelte che vengono compiute -per altro- senza ascoltare il parere dei cittadini. Per poi dire la propria in piazza, senza farsi intimidire da episodi come quello accaduto ieri a Pisa dove la polizia ha manganellato giovani studenti inermi che manifestavano per le medesime ragioni.

In Piazza Vittorio Veneto hanno preso così la parola i rappresentanti dei movimenti e sindacati aderenti ribadendo ognuno le ragioni della propria adesione alla manifestazione. Hanno parlato, nell’ordine: Chiara Saponaro (Comitato per la Pace), Fernando Mega (CGIL), Bruno Di Cuia (UIL), Michela Maglione (Non una di meno), Michele Caserta (Rete studenti), Giuseppe Pecora (Strane Nuvole), Carmela La Padula (ANPI), Maria Chiara Cefaloni (Teng la uerr n gap) e Cristina Acucella che ha concluso a nome del Comitato per la pace.

Non a caso, è proprio oggi che, nel secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, si tocca con mano la esigenza di non continuare sulla strada della belligeranza ad oltranza che ancora, purtroppo, è caldeggiata dal G7 riunitosi proprio a Kiev. Nessuno parla di trattative per la pace, solo di armi e munizioni, con paroloni retorici da economia di guerra a cui serve, ovviamente, carne da macello per essere sostenuta. La stessa economia che dopo si spartirà gli appalti per la ricostruzione di quanto distrutto in precedenza. A nessuno sembra interessare che in Ucraina, dopo due anni di guerra, oggi si contano centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi in fuga ed un terzo del paese distrutto.

Per cui è urgente fermare la guerra in Ucraina, così come l’orrore in atto in Palestina che non ha eguali. Da Matera ci si è uniti all’appello di Europe for Peace e AssisiPaceGiusta per affermare con forza che non ci si vuole rassegnare all’idea che la guerra possa tornare ad essere lo strumento “ordinario” di regolazione dei conflitti e che l’ordine mondiale debba basarsi sullo scontro tra blocchi anziché sulla collaborazione e la giustizia tra i popoli. Ed è stata ribadita la necessità che cresca una responsabilità civica e democratica e che sempre in più ci si schieri per la pace, per il diritto internazionale, per la riconversione civile e sostenibile dell’economia, promuovendo la cooperazione e la sovranità dei popoli. Perchè solo in un clima di pace sarà possibile affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte, altrimenti ne faranno le spese i diritti, la convivenza civile, la democrazia e lo stesso pianeta.