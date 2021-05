Dalla città che il 29 giugno ospiterà le delegazioni stranieri dei ministri degli Esteri del G20 è venuto un appello forte per consentire a tutti la possibilità di vaccinarsi, gratuitamente, ma a patto che i brevetti delle ”big farma” vengano messi da parte. E a ragione, visto che la ricerca l’hanno fatta anche con corposi finanziamenti pubblici.Una esigenza ben nota ai Paesi ricchi, consapevoli che la pandemia si combatte e si vince, se tutti potranno accedere ai vaccini, compresi i Paesi poveri che non hanno risorse per comprarli e produrli. E,sopratutto, quelli che pagano la doppia condizione di sfruttamento, di carestie o di guerra. Nessuna sorpresa se in piazza Vittorio Veneto all’ iniziativa organizzata dal Comitato Basilicata ”No al profitto sui popoli e sul pianeta”, con il collettivo donne particolarmente impegnato nell’iniziativa, ci fossero anche riferimenti a situazioni come quella della Palestina, alle prese con una conflittualità di guerra latente che dura da mezzo secolo e passa.



E allora l’iniziativa ha assunto un significato di forte testimonianza e impegno la petizione ”No profit on pandemic.eu”, per il diritto alla cura e abolizione dei brevetti sui vaccini, promossa da alcune settimane da Vittorio Agnoletto e dalle associazioni che la sostengono. Impegno che continua a livello mondiale, come riporta la nota del Comitato nazionale e dal titolo eloquente” Vaccini, l’elemosina non salverà il mondo dalla pandemia”



Comitato Italiano petizione ICE

Right2cure – No profit on pandemic

Diritto alla Cura

VACCINI, L’ELEMOSINA NON SALVERA’ IL MONDO DALLA PANDEMIA

COMUNICATO STAMPA

Milano, 21 maggio 2021. “Esprimiamo il nostro più vivo sconcerto e delusione per il documento conclusivo del Global Health Summit nel quale la moratoria temporanea sui brevetti dei vaccini anti Covid 19 non viene nemmeno citata: è stato infatti totalmente ignorata la richiesta avanzata fin dallo scorso ottobre di India e Sudafrica, sostenuta da oltre 100 Paesi, con l’appoggio della società civile, centinaia di organizzazioni e personalità a livello mondiale! Abbiamo la netta impressione che le nazioni ricche si siano chiuse nel proprio egoismo, senza nemmeno considerare che in tal modo mettono a rischio anche la salute dei propri cittadini.”, ha dichiarato Vittorio Agnoletto, coordinatore italiano della Campagna europea -Right2Cure#NoprofitOnPandemic .



Sorprende, inoltre, che sia stato totalmente ignorato il voto del Parlamento Europeo del 19 maggio che ha approvato un emendamento in cui si richiede una sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai vaccini, alle attrezzature e alle terapie per far fronte alla COVID-19”.invita la Commissione Europea ad adoperarsi in questa direzione. Sorprende, che siano stai ignorati i passi importanti compiuti dal presidente statunitense Joe Biden e da quello francese Emmanuel Macron: sorprende perchè gli strumenti per attivare le procedure della sospensione temporanea dei brevetti ci sono e sono previsti dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Appaiono, pertanto decisamente inadeguati gli annunci di impegno ad aumentare la produzione dei vaccini e le donazioni verso il sud del mondo, quei paesi poveri e in via di sviluppo, dove è stato vaccinato soltanto lo 0,3% delle popolazioni, e dove la pandemia sta imperversando. Cosi’ come l’annuncio di aumentare la pressione sulle aziende farmaceutiche per ottenere qualche licenza volontaria in più, risultano proposte del tutto inadeguate e persino velleitarie e soprattutto propongono una logica inaccettabile: sostituire la giustizia e i diritti universali, come quello alla salute, con l’elemosina.



“Le timide aperture verso una moratoria temporanea dei brevetti, espresse dal presidente del Consiglio Mario Draghi – ha aggiunto Vittorio Agnoletto- per essere credibili devono trasformarsi in atti politici concreti e conseguenti, a cominciare dalle scelte che l’Italia farà nel Consiglio Europeo del 24-25 maggio, chiamato a stabilire la posizione che l’Europa assumera’ nel prossimo consiglio TRIPs del Wto il 7 e 8 giugno”.

Ufficio Stampa – Carmìna Conte – cell. 393 1377616 https://noprofitonpandemic.eu/it “Diritto alla Cura, nessun profitto sulla pandemia”