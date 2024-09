Da Matera a Torino. Nuovo incarico per il viceprefetto Emy Capolongo

Lascia la Prefettura di Matera dopo oltre 30 anni, vi era giunta nel 1993, il viceprefetto Emilia ”Emy” Felicita Capolongo. Dal 9 settembre prenderà servizio a Torino dove svolgerà funzioni di Presidente della ” Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale” . Un nuovo incarico, nella vasta materia legata alla condizione dei rifugiati, una nuova sfida, che saprà affrontare – come ha fatto finora- con impegno,professionalità e tanta voglia di far bene per le Istituzioni e per il territorio. Emy Capolongo, cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ha operato in tante situazioni lasciando un buon ricordo tra quanti hanno lavorato con lei e nelle comunità locali. Di origini campane si è laureata in giurisprudenza nel 1984 presso l’Università Federico II di Napoli. Nel 1988 è entrata nella carriera prefettizia , con i primi incarichi in quel di Savona dove è rimasta dal 1989 al 1993. Poi il trasferimento nella Città dei Sassi dove ha ricoperto vari incarichi riferiti a rapporti con la Pubblica Amministrazione, che le hanno fatto meritare gli apprezzamenti dei Prefetti, degli amministratori di enti locali e dei rappresentanti di organismi di controllo. Esperienza sul campo che l’hanno chiamata via via a ricoprire ruoli dirigenziali nei diversi settori prefettizi : gestione del personale, area IV per i diritti civili, dell’immigrazione . Nel 2009 la nomina a a viceprefetto, l’assegnazione alla Prefettura di Venezia nel 2010 e il ritorno a Matera nello stesso anno nell’incarico di dirigente di Area 1 per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal 2014 è stata anche alla guida dell’area Protezione Civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico . Dal 2021 la nomina a dirigente dell’Area 2, per il raccordo e la collaborazione con gli enti locali,le consultazione elettorali e referendarie. Dal 2022 al 2023 la dottoressa Emilia Felicita Capolongo ha retto l’area 4 , occupandosi di diritti civili, cittadinanza, immigrazione e diritto di asilo. E ha fatto altrettanto per l’area 3 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso .Ha ricoperto anche il ruolo di commissario prefettizio in comuni della Basilicata e della Puglia, rispondendo al meglio ai bisogni delle popolazioni in materia di servizi e lasciando in eredità progetti alle nuove amministrazioni locali. Buon lavoro Emy.