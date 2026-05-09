Da Matera a Firenze coreografia dedicata a Hind Rajab Ramada, commuove e raccoglie riconoscimenti.

La toccante coreografia “Enough“, ideata da Sara Sarcuni e presentata ai Campionati Nazionali di danza che si stanno svolgeno oggi e domani a Firenze, dalle ragazze dell’ASD Centro Danza di Matera, diretto da Mary D’Alessio, ha commosso e convinto i giudici della competizione, raggiungendo il primo posto tra tutte le coreografie in gara per il settore “modern“. “Enough” é dedicata alla straziante storia di Hind Rajab Ramada, bambina palestinese di 5 anni, morta durante un raid israeliano a Gaza il 29 gennaio 2024. La sua voce, registrata durante la telefonata con la Mezza Luna Rossa che ha tentato disperatamente fino alla fine di salvarla, é il racconto piú vero e diretto delle atrocitá di una guerra. Come ha detto bene l’attrice Saja Kilani durante la Mostra del Cinema di Venezia presentando il film La voce di Hind Rajab: “Nessuno puó vivere in pace, se anche una sola bambina deve supplicare per la propria vita“. Ed é qui che arriva, forte e potente, la domanda “é abbastanza?“. “Enough -dichiara Mary D’Alessio- é quello che dovremmo dirci tutti e tutte, per la giustizia, per il bene dell’umanità, per il futuro di ogni bambino. L’A.S.D. centro danza matera ha dato eco alla voce di Hind e a quella domanda profonda nel modo che piú la caratterizza: il gesto coreutico che scava nell’animo e attinge alla sensibilitá di giovani ma talentuose danzatrici che, con passione e dedizione, hanno saputo trasmettere emozioni fortissime ed un messaggio chiaro. Enough. Basta. Ad impreziosire e caricare di suggestione e significato la coreografia c’é l’opera “Pace Fantasma” dono della meravigliosa illustratrice riminese, premio Andersen 2021, Marianna Balducci.” La prestazione delle ballerine che hanno interpretato “Enough” si è classificata al secondo posto tra i gruppi junior in gara. QUI IL VIDEO: https://www.facebook.com/reel/941353938736038 .

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