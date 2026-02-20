Da Manca e Tragni (PD) uno stop a tentativi di intese sottobanco a Matera. Nessuno puo’ agire in nome e per conto del PD.

“La crisi politica che si è aperta nel centrodestra a Matera impone una riflessione seria e responsabile sul futuro della città. Non si può governare una comunità complessa e strategica come Matera senza un progetto chiaro, senza un programma di mandato condiviso e, soprattutto, senza una maggioranza politica coesa.” Daniele Manca, commissario regionale del Pd Basilicata e Giuseppe Tragni, intervengono sulla situazione amministrativa del capoluogo dei Sassi “sottolineando come la città stia vivendo una fase di evidente paralisi politica.” “Non si governa una città senza un progetto e senza un programma di mandato sostenuto dalla maggioranza dei cittadini. Ancora più grave è farlo senza una maggioranza politica stabile: in queste condizioni si producono solo accordi di potere, del tutto inutili per aiutare famiglie e imprese”, afferma Manca. Per il commissario regionale del Pd, “la crisi non nasce oggi ma è frutto di una gestione fragile e priva di visione, esplosa definitivamente all’interno del centrodestra.” “È una crisi che si è aperta nel centrodestra. Il sindaco deve prenderne atto e, nei tempi e nei modi opportuni, riconsegnare ai cittadini la possibilità di scegliere su programmi e progetti alternativi per il futuro di Matera”, prosegue. Secondo Manca, “Matera merita stabilità, credibilità e una prospettiva di sviluppo capace di valorizzare uno dei patrimoni culturali più importanti del Paese.” E conclude “Il Partito Democratico è al lavoro per costruire un’alternativa di centrosinistra ad una giunta immobile, piegata dal solo desiderio di comandare, dentro una crisi che non vede soluzioni. Siamo impegnati per restituire solidità e credibilità ad un progetto utile per valorizzare Matera e garantire attenzione concreta ai problemi dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, non partecipiamo a tentativi di intese sottobanco per spartire il potere e nessuno puo’ agire in nome e per conto della nostra comunita’ politica. Al governo della citta’ ci torneremo con il consenso dei cittadini ed all’interno di un’alleanza progressista e di centrosinistra.”

