Sono ore di incertezza in cui la Basilicata è stata data prima per scontato che rimanesse in rosso (e continuava ad essere elencata sui media con le nuove regioni che hanno assunto questo colore peggiorativo della loro situazione sanitaria), poi è stata spostata con altrettanta certezza in zona arancione………..infine la resa ai fatti reali…. non c’è ancora alcuna decisione del ministro Speranza perchè è in corso una verifica sui dati…e se ne parla domani.

Insomma, molti media non hanno dato una bella prova di se….sparando le classiche mille balle …non blu questa volta, ma rosse ed arancione, facendo andare in confusione le persone che sui social attendevano la decisione e rilanciavano ora la prima e poi la seconda notizia….

Dovrebbe essere buona abitudine fornire le notizie quando sono certe, verificate alla fonte. Un buon esempio non poteva che venire dall’ANSA che dalle 19,06 – correttamente- è rimasta sull’iniziale interrogativo di un cambiamento di colore (interrogativo, non certezza come è stata invece spacciata da molti la falsa notizia prima il rosso e poi l’arancione).

Sicuramente, se si dovesse passare in arancione sarebbe una sorpresa -considerati i dati che si registrano ogni giorno in base ai report della task force- esattamente come lo fu quindici giorni fa con il passaggio inaspettato in zona rossa, direttamente dal giallo (ma ora il giallo non c’è più da lunedì come da nuove norme). Comunque è rassicurante che si proceda con un esame che non lasci dubbi e polemiche.

A domani dunque per l’ardua sentenza…….e se fosse arancione, toccherà a Bardi l’ulteriore decisione anche sulla sorte delle scuole che altrimenti andrebbero in presenza con non qualche preoccupazione strisciante tra docenti e famiglie……

Ricordiamo, comunque, che il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con la nuova stretta anti Covid per arginare l’aumento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri (https://giornalemio.it/cronaca/con-il-nuovo-decreto-non-e-un-lockdown-generale-ma-gli-somiglia-molto/), per cui:

-tutte le regioni in area gialla passano in arancione a partire da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile;

-dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca. Sarà possibile spostarsi verso una sola abitazione privata una volta al giorno in ambito regionale;

-dal 15 marzo e fino al 6 aprile consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni. Ovviamente vale per le regioni non in zona rossa dove gli spostamenti sono concessi solo in caso di necessità (e salvo la deroga per il weekend di Pasqua);

-automatico il passaggio in area rossa le regioni o i singoli territori con incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti.

Questo perchè, come rilevato dal report n.43 dell’I Superiore di Sanità, l’epidemia peggiora. Nel periodo dal 17 febbraio al 02 marzo “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range“. Nel report uscito la settimana scorsa l’Rt nazionale era stimato a 1,06, mentre due settimane fa a 0,99. I contagi dunque sono in aumento, ma non è certo una notizia inaspettata.

Nella settimana dall’1 al 7 marzo, spiega l’Iss nel monitoraggio, si continua inoltre ad osservare un’importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza dei casi di Covid-19 “a livello nazionale rispetto alla settimana precedente: 225,64 per 100mila abitanti (1-7 marzo), verso 194,87 per 100mila abitanti (22-28 febbraio)“.

“Si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (50.256 contro 41.833 la settimana precedente)” si legge nel report. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (28,8%) è stabile rispetto alla settimana scorsa, aumenta, invece, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37,8% contro 35,2% la settimana precedente). Infine, “il 20,2% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 13,2% non è stata riportata la ragione dell’accertamento diagnostico“.

Sono sedici le regioni o province autonome che fanno registrare un Rt puntuale maggiore di uno, si legge nel report e tra queste, otto (Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio, Veneto) “hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3“. “Si conferma per la sesta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio” si legge ancora nel report.

Dieci regioni (erano sei la settimana precedente) hanno un livello di rischio alto, mentre per altre 10 il rischio è moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso.

Qui le norme in vigore nelle varie zone aggiornate per chi volesse consultarle: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5354