Dunque da lunedì su tutta l’Italia sventolerà bandiera gialla. E’ quanto stabilirà l’ordinanza che in serata firmerà Roberto Speranza sulla base dei buoni dati e delle indicazioni della Cabina di Regia che certifica una situazione in positiva evoluzione e che (come evidenziato in un post dello stesso ministro su Facebook): “È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”.

Un trend positivo confermato dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa per illustrare i dati del monitoraggio settimanale. “Il quadro è in deciso miglioramento. Cala l’incidenza e l’Rt e si abbassa l’età media delle infezioni a 40 anni e l’età media dei ricoveri cala a 60 anni – ha spiegato – Si abbassa a 65 anche età media degli ingressi in terapia intensiva. Inoltre l’incidenza dei casi cala in tutte le fasce d’età, anche tra i più giovani. Anche l’occupazione di terapie intensive e aree mediche è in decrescita“.

Prosegue quindi il conto alla rovescia verso nuove riaperture con l’Italia che da inizio giugno potrà cominciare a popolarsi di zone bianche e, addirittura entro il 21 giugno, con tutte le Regioni che potrebbero ritrovarsi in questa fascia senza restrizioni, in cui resteranno in vigore soltanto le regole base, come l’obbligo della mascherina, il distanziamento, areazione e sanificazione.

Infatti, con il nuovo monitoraggio settimanale (con la Valle D’Aosta, unica regione ancora in arancione, che si aggiungerà da lunedì alle regioni gialle) e, tenendo conto soprattutto delle ospedalizzazioni e dell’indice dei contagi, per alcune Regioni (che hanno già meno di 50 casi su 100mila) è partito il countdown di tre settimane, con il monitoraggio del 4 giugno che potrebbe decretare il bianco per Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise.

La settimana successiva potrebbe toccare a Liguria, Veneto e Abruzzo e così a seguire le restanti regioni e province autonome che potrebbero finire nella zona a più basso rischio entro la fine di giugno, probabilmente il 21……..in forse ci sarebbero però le tre regioni che hanno al momento il livello di incidenza più alto di contagi ogni 100 mila abitanti: Valle d’Aosta (156), Basilicata (120) e Campania (146).

Ma c’è tempo per migliorare…e sperare di poter cantare “sul ponte sventola bandiera bianca…“