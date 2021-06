A Potenza, da lunedì 07 giugno, si potrà studiare all’aperto, 22 i posti a disposizione nell’area attrezzata cittadina. “Con l’arrivo delle calde giornate d’estate –si legge in una nota– sarà sempre più difficile chiudersi in casa per studiare. È per questo che l’associazione ESN SuiGeneris Basilicata, con la Cooperativa Venere e il CSI Potenza hanno pensato a un’aula studio all’aperto nel parco Baden Powell.

#ApertaMENTE è il luogo ideale in cui potrai disporre della tranquillità che ti serve, senza rinunciare a quegli attimi di distrazione sana che favoriscono la concentrazione.

I 22 posti di #ApertaMENTE saranno fruibili da lunedì 07 giugno, e in caso di maggiore richiesta, sarà possibile l’ampliamento dell’area attrezzata. Nei prossimi giorni, inoltre, lo spazio verrà dotato di connessione Wi-Fi.

Ti aspettiamo nel Parco Baden Powell, questa estate a Potenza anche studiare sarà più divertente!”