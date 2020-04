Da lunedì 27 aprile all’11 maggio 2020 l’accesso al Palazzo di Giustizia d Matera sarà possibile nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus. Lo hanno disposto il Procuratore della Repubblica, Pietro Argentino, e il Presidente del Tribunale Giorgio Pica. Oltre all’obbligo di indossare dispositivi di protezione ( guanti e mascherine) è previsto ,con il personale infermieristico della Regione Basilicata, la rilevazione della temperatura corporea con termoscanner, che non deve superare i 37,5 gradi centigradi. Nel caso di superamento della temperatura si ricorrerà a un saturimetro per verificare il livello di ossigenazione del sangue. Nel caso di positività sarà effettuato,in loco, il tampone orofaringeo anticovid . Il personale,in relazione, a quanto rilevato applicherà i protocolli e le disposizioni previsti per la eventuale positività al covid 19.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO DAL SITO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

https://www.ordineavvocatimatera.it/wp-content/uploads/2020/03/20200422_Trib_MT_disposizioni_accesso.pdf