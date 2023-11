Da lunedì 20 novembre tornano treni regionali, intercity in Basilicata….e Alta velocita

L’avevano annunciato nei giorni scorsi e Trenitalia, con un altro comunicato, ha confermato che da lunedì 20 saranno ripristinati i collegamenti regionali , intercity lungo la direttrice Taranto, Metaponto, Ferrandina e Garaguso- Grassano -Tricarico- Potenza – Salerno e Napoli . Il ripristino dei collegamenti fa seguito alle interruzione delle calamità del giugno scorso nel territorio , in territorio di Salandra e tra Vaglio e Trivigno. E da martedì 21 riparte il Frecciarossa da Potenza per Milano centrale e Torino Porta Nuova.

Potenza, 17 novembre – Da lunedì 20 novembre tornano i collegamenti regionali e della lunga percorrenza sulla tratta Grassano-Potenza, lungo la linea Potenza-Metaponto, sospesi in seguito agli ingenti danni alla rete ferroviaria causati dagli eventi atmosferici e idrogeologici che nel mese di giugno avevano colpito le aree comprese fra Vaglio e Trivigno e fra Grassano e Salandra.

TRENI REGIONALI

Ripristinati i collegamenti fra Potenza e Taranto e quelli fra Potenza e Napoli, fino a Taranto.

TRENI LUNGA PERCORRENZA

Ripristinati i collegamenti Intercity, fra Potenza e Taranto, da e per Roma Termini (Intercity 701, 702, 707);

Ripristinato il collegamento Intercity 700 da Taranto per Roma Termini;

Ripristinato il collegamento Alta Velocità, fra Potenza e Taranto, da Nord verso Sud, con partenza da Torino Porta Nuova/Milano Centrale;

Ripristinato dal 21 novembre il collegamento Alta Velocità, fra Potenza e Taranto, da Sud verso Nord, per Milano Centrale/Torino Porta Nuova

Maggiori Informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, su App di Trenitalia e nelle biglietterie di stazione.

