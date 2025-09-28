Da “La Voce di Hind Rajab” la spinta a rompere l’isolamento israeliano intorno a Gaza

E’ un pugno nello stomaco quello che si prova già dai primi minuti della proiezione del film “La voce di Hind Rajab“. Certo già sapevi di che si trattava. Ma realizzare lì, al buio, dinanzi allo schermo, che quella voce registrata che costituisce la colonna portante del narrato sino al tragico epilogo, non è una invenzione cinematografica, bensì un pezzo di quella realtà che si sta continuando a consumare ancora proprio negli stessi momenti a Gaza, è atroce. Un episodio preciso avvenuto il 29 gennaio 2024, con gli operatori della Mezzaluna rossa che ricevono la telefonata di Liyan Hamada, una quindicenne di Gaza intrappolata in macchina assieme a Hind Rajab, sua cugina di cinque anni, a seguito dell’attacco di un carro armato israeliano. In un film hollywoodiano magari ci sarebbe stato il lieto fine, a fronte della straordinaria dedizione di chi ha provato e prova a salvare in quelle condizioni date le vite che gli riesce. Ma la terribile ferocia dell’esercito israeliano che è pari, se non peggiore di quello nazista, come oramai provato da innumerevoli documentazioni, non ultima quella oggetto di questo film, non ammette deroghe. E al termine della visione è l’amarezza a prevalere, per come tutto ciò possa essere accaduto e accadere ancora da allora e chissà per quanto. Quasi un annichilimento quello del pubblico accorso ieri sera a decretare il sold out, con i tanti che non sono potuti entrare, al Cinema Piccolo di Matera i cui gestori hanno avuto la meritoria sensibilità di organizzare la proiezione di quest’opera appena uscita nelle sale e premiata con il Leone D’Argento al recente festival del cinema di Venezia. Una proiezione opportunamente seguita da un breve ma intenso incontro con il Presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, Mohammad Afaneh, che è servito a fare dell’evento un ulteriore tassello di quel percorso di solidarietà crescente per le sorti di un popolo vittima di un genocidio.

Incontro introdotto da Giulio Galessiere e Giusi Agatiello del Comitato per la Pace. Nel rispondere alle domande provenienti anche dal pubblico, Afaneh ha sottolineato come sia vitale continuare a creare una rete di connessione diretta con la popolazione di Gaza, per rompere l’isolamente creato da Israele ad arte con lo scopo di portare a termine indisturbata l’operazione di annessione dei territori e lo sterminio della maggior parte della popolazione che ci vive. Le manifestazioni in corso in tutti i Paesi e azioni come quella della Global Sumud Flotilla vanno in questa direzione e sono preziose perché mettono in crisi proprio questo disegno sionista e lo svelano al mondo. Ma Afaneh ha anche invitato a riflettere sul quanto questa mobilitazione in corso nelle piazze dei paesi occidentali sia certamente a sostegno della popolazione palestinese, ma importantissima anche per la salvaguardia della libertà e dei diritti personali sin qui conquistati e di cui si gode, che sono messi in pericolo proprio dalla loro negazione nell’operato di Israele. In quanto, se si considera normale che ciò possa accadere lì, con il consenso dei governi occidentali, quella normalità potrà essere facilmente traslata anche quì. Afaneh non si è sottratto nemmeno a domande che hanno riguardato il ruolo dell’Autorità palestinese e di Hammas. Ha ricordato come l’Autorità Palestinese (figlia degli accordi di Oslo) sia stata minata nella sua autorevolezza proprio dal mancato rispetto di quanto lì previsto e che doveva essere garantito dall’ONU e dalle nazioni che vi avevano preso parte (non essendo l’Autorità dotata di un esercito). Che Israele ha occupato sempre nuovi territori e che per dividere i palestinesi ha favorito la nascita e crescita di Hamas (agevolando le sovvenzioni allo stesso) sino a farla prevalere. Un disegno riuscito della destra sionista estremista e fanaticamente religiosa che aveva bisogno di avere di fronte una realtà a sua immagine e somiglianza quale nemico, per giustificare il proprio disegno di espansione su quella ritenuta la terra promessa loro da Dio. Afaneh ha -infine- anche ricordato che il genocidio palestinese dura da 100 anni e che essendo avvenuto in modo diluito nel tempo, l’occidente non se ne è mai accorto. Ora, che invece avviene in un lasso di tempo più ristretto, non è passato inosservato. Sta destando l’indignazione che vediamo. Con milioni di persone che non ci stanno a girarsi dall’altra parte. A fine serata non è rimasto altro che darsi appuntamento per le nuove mobilitazioni che sarà necessario mettere in campo sino alla fine di questo tragico scenario.